De bloqueo a asfixia: La guerra de EE. UU. contra Cuba entra en su fase más brutal

En la quietud de una noche en La Habana, los únicos sonidos son el zumbido de un generador en un hospital lejano y el murmullo de una familia reunida a la luz de las velas. Para ellos, la "seguridad nacional de los EE. UU." no es un concepto abstracto debatido en las noticias por cable estadounidenses; es la realidad tangible de un apagón de 20 horas, el olor a comida descompuesta y el miedo por las medicinas refrigeradas de un niño.

Este es el rostro de una política que el gobierno de los Estados Unidos califica como respuesta a una “amenaza extraordinaria”. La verdadera amenaza, sin embargo, no es militar. Es el desafío de 67 años de una pequeña nación insular que se ha negado a renunciar a su soberanía.

El 29 de enero de 2026, la administración Trump transformó una campaña de presión de larga data en un instrumento contundente de sofocación. Con una orden ejecutiva, convirtió el sistema arancelario de los EE. UU. en un arma contra cualquier nación, incluidos países como México, que se atreva a vender petróleo a Cuba. Ya no se trata de aislar o contener al pueblo cubano del resto del hemisferio; es una estrategia deliberada de asfixia económica total, un movimiento cuya agresión no se veía desde la Guerra Fría.

La maquinaria de la sofocación

La red eléctrica de Cuba, las bombas de agua, el transporte público, los hospitales y las escuelas funcionan con combustible importado. Al coaccionar a terceros países, EE. UU. no busca simplemente sancionar, sino interrumpir el metabolismo mismo de una nación. La declaración del gobierno cubano fue directa al grano: esto es “chantaje, amenazas y coacción directa” diseñado para evitar que el combustible entre al país. El resultado es un castigo colectivo, una violación del derecho internacional que utiliza el hambre, la oscuridad y la enfermedad como armas políticas para quebrar la voluntad de un pueblo.

Una guerra constante: el manual imperial desde Eisenhower hasta Trump

Llamar a esto “política exterior” es subestimar su naturaleza. Es un instrumento de guerra multilateral y evolutivo, perseguido implacablemente por diez presidencias consecutivas de EE. UU. con un único objetivo: la destrucción del proyecto socialista de Cuba.

Eisenhower (1960) inició la agresión con el primer bloqueo después de que Cuba nacionalizara las refinerías de propiedad estadounidense.

inició la agresión con el primer bloqueo después de que Cuba nacionalizara las refinerías de propiedad estadounidense. Kennedy (1961-1962) escaló con la fallida invasión de Bahía de Cochinos, hizo que el bloqueo fuera total y dio luz verde a la Operación Mangosta, un programa secreto de sabotaje e intentos de asesinato de líderes cubanos, incluyendo más de 630 intentos contra Fidel Castro.

escaló con la fallida invasión de Bahía de Cochinos, hizo que el bloqueo fuera total y dio luz verde a la Operación Mangosta, un programa secreto de sabotaje e intentos de asesinato de líderes cubanos, incluyendo más de 630 intentos contra Fidel Castro. Clinton (1992-1996) lanzó lo que se esperaba fuera un “golpe de gracia” tras la caída de la Unión Soviética, aprobando las leyes Torricelli y Helms-Burton. Estas leyes extendieron el bloqueo de EE. UU. de manera extraterritorial, castigando a empresas extranjeras por comerciar con Cuba y afirmando la autoridad estadounidense sobre el comercio global.

lanzó lo que se esperaba fuera un “golpe de gracia” tras la caída de la Unión Soviética, aprobando las leyes Torricelli y Helms-Burton. Estas leyes extendieron el bloqueo de EE. UU. de manera extraterritorial, castigando a empresas extranjeras por comerciar con Cuba y afirmando la autoridad estadounidense sobre el comercio global. Trump (2017-2026), tras un frágil deshielo bajo Obama, no solo revirtió el rumbo sino que profundizó en la crueldad. Reintegró a Cuba en la lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo”, una medida ampliamente condenada como ficción política, y promulgó 243 nuevas sanciones. Su acto más reciente, la orden ejecutiva de 2026, busca sellar el destino de la isla privándola de energía.

La estrategia siempre ha sido clara en su intención. Un memorando desclasificado del Departamento de Estado de 1960, escrito por Lester D. Mallory, abogaba por crear “hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno” mediante la denegación de “dinero y suministros”. El costo humano es el objetivo, no un efecto secundario.

El “dilema brutal” y su costo humano

Esta crisis provocada tiene consecuencias horribles y medibles. Para la década de 1990, el endurecimiento del bloqueo causó una caída del 40% en las calorias consumidas y un aumento del 48% en las muertes por tuberculosis. Hoy, bloquea la compra de ventiladores médicos, piezas de repuesto para la purificación de agua y, fundamentalmente, el combustible para alimentarlos.

Este sufrimiento es presentado como un sacrificio necesario por miembros de la mafia cubanoamericana que sirven en el Congreso de los EE. UU. La representante estadounidense María Elvira Salazar, de Florida, articuló recientemente este cálculo escalofriante: “Es devastador pensar en el hambre de una madre, en un niño que necesita ayuda inmediata… Pero ese es precisamente el dilema brutal al que nos enfrentamos…: aliviar el sufrimiento a corto plazo o liberar a Cuba para siempre”.

Esta prometida “libertad” es un retorno al pasado anterior a 1959, cuando las corporaciones estadounidenses controlaban el 80% de los servicios públicos de Cuba y el 70% de todas las tierras cultivables. Es la “libertad” de explotar, comprada con el sufrimiento calculado de toda una generación.

La “Doctrina Donroe”: el imperialismo desatado

La escalada de Trump es la piedra angular de la “Doctrina Donroe” de su administración, un renacimiento en el siglo XXI de la Doctrina Monroe de 1823 que declara que toda América Latina y el Caribe son propiedad de los EE. UU. Tras el ataque ilegal del 3 de enero de 2026 contra Venezuela, Trump declaró claramente: “La dominación estadounidense en el Hemisferio Occidental nunca volverá a ser cuestionada”. Bajo esta doctrina, cualquier nación que elija un camino independiente, especialmente una que organice su economía para las necesidades humanas, como el sistema de salud cubano de renombre mundial, es considerada una “emergencia nacional”.

La guerra en el exterior y la guerra en casa

Para el pueblo estadounidense, es fundamental ver esto no como un problema lejano, sino como parte de una lógica continua. La misma administración que invoca “emergencias nacionales” para estrangular la economía de Cuba utiliza “emergencias” para desatar redadas de ICE en ciudades de EE. UU. y matar a sus propios ciudadanos como Renee Good y Alex Pretti. La misma mentalidad que etiqueta a 11 millones de cubanos como una amenaza colectiva por ejercer su autodeterminación, etiqueta a inmigrantes y minorías como amenazas internas. La lógica del bloqueo y la lógica de la frontera son una misma: el control violento de poblaciones y recursos, y la designación de grupos enteros de seres humanos como desechables.

La vela que parpadea en ese hogar de La Habana, entonces, es más que una luz contra la oscuridad. Es un desafío a un orden imperial. La lucha del pueblo cubano por mantener sus luces encendidas es una lucha fundamental por el derecho de todos los pueblos a determinar su destino, libres de la coacción de un imperio que confunde dominio con seguridad y confunde crueldad con fuerza. Como en el pasado, los cubanos se levantarán colectivamente ante el desafío para no solo sobrevivir, sino vencer al bloqueo.

Cubadebate