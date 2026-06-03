Gobierno ruso revalida su apoyo político a Cuba

Rusia seguirá prestando apoyo político "inquebrantable" a Cuba, declaró hoy el director del Departamento para América Latina de la cancillería de la nación euroasiática, Alexandr Schetinin.

«Continuamos brindando a Cuba nuestro inquebrantable apoyo político y de otro tipo», dijo el diplomático a la prensa al margen de la jornada inaugural del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief por sus siglas en inglés).

Las declaraciones de Schetinin se producen poco después de que el Senado ruso aprobara este miércoles un llamado a la ONU y a los parlamentos del mundo a condenar la presión estadounidense sin precedentes contra Cuba y a exigir el levantamiento del bloqueo a la isla caribeña.

La aprobación del documento coincidió con el 95 cumpleaños del líder de la Revolución cubana, Raúl Castro.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, endureció el bloqueo a Cuba con un cerco energético.

La medida de Washington generó una escasez grave de combustible en el país latinoamericano, que afectó la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el «bloqueo energético» y calificó de «condenable» que una potencia como Estados Unidos adopte una política «tan agresiva y tan criminal» contra una pequeña nación.

A finales de marzo, Rusia rompió el cerco energético de Washington a la isla caribeña con un petrolero cargado con 100 mil toneladas de crudo.

El Spief es una importante plataforma internacional que reúne a líderes empresariales y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales. La edición de este año se celebra del 3 al 6 de junio.

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