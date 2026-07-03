La estrategia del niño ‘genio’ que es el único sobreviviente de su edificio derrumbado en Venezuela

Carlos Miguel Colmenares, un niño venezolano de 12 años, reveló en una entrevista su brillante estrategia para mantenerse con vida tras los potentes terremotos que azotaron al país suramericano y que golpearon con mayor dureza al estado costero de La Guaira, declarado zona de desastre.

Mientras se recupera, el adolescente relató desde una cama del Hospital de Clínicas Caracas, en la capital venezolana, cómo fueron los angustiantes cinco días que pasó bajo las toneladas del edificio La Estrella, de nueve plantas, que se desplomó por completo en la parroquia Macuto, en La Guaira.

El milagroso rescate liderado por funcionarios de República Dominica y Ecuador ocurrió la noche del pasado lunes, cinco días después del doblete sísmico. En las redes se viralizaron las imágenes del emotivo encuentro del padre de Carlos con su hijo.

“Pensé lo más rápido que pude”

“Todo empezó a moverse violentamente, veía las luces tambaleando. Pensé lo más rápido que pude y me escondí debajo de una mesa“, narra el niño.

Carlos explica que desconocía dónde se encontraba, puesto que quedó atrapado bajo los escombros. “Agarré mi teléfono, prendí la linterna y la pase por todo mi alrededor. Así, cuando se le acabara la batería, podría tener como una especie de mapa mental. Aquí está la pared, aquí está el mueble y aquí está la nevera”.

Explica que perdió la noción del tiempo. Como estrategia para proteger su nuca, puso bajo su cabeza un vaso de plástico que encontró.

“Fue demasiado difícil pasar las noches y los días, ya que al estar quieto tanto tiempo, mi cuerpo empezó a doler. Solo tenía dos posiciones ahí: medio recostado y boca arriba para que no se me durmiera el cuerpo, o se me apagara”.

El adolescente cuenta que ingirió salsa picante, que fue lo único que pudo hallar cerca, “para saciar la sed”.

“Me quedaba quieto viendo la nada”

El tiempo corría en contra, sin embargo, el pequeño nunca perdió la serenidad. “Me quedaba quieto viendo la nada. Ni siquiera entraba la luz, era todo negro. Cuando abría los ojos era como si los tuviera cerrados. Era como si estuviera ciego, y era desesperante, pero me pude controlar y no gasté más energía“, afirma.

Si bien mantuvo la calma, recuerda que gritó durante mucho tiempo. “Ya estaba muy cansado, estaba rindiéndome“, confiesa. Sin embargo, en ese momento los equipos de rescate lograron escuchar su voz y ahí comenzaron las labores para sacarlo con vida.

Finalmente, cuando fue cargado en una camilla por el personal rescatista, entre aplausos y la enorme emoción de su padre, concluyó con éxito esa delicada tarea para salvarlo. “Estaba feliz de ver a mi papá“, agregó.

La Demajagua