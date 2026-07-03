Vincula Holguín su Jardín Botánico a nuevos actores económicos

El Jardín Botánico de Holguín desarrollará un curso gratuito dirigido a emprendedores y trabajadores por cuenta propia, como parte de las acciones para extender la ciencia y la innovación tecnológica entre los nuevos actores económicos.

Ana María de la Cruz Fuxá, directora general del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales, al cual está adscrito el espacio natural, precisó a la ACN que el programa lectivo se extenderá por tres semanas, entre los meses de agosto y septiembre.

Añadió que podrán acceder todas las personas mayores de 18 años, interesadas en adquirir técnicas de ambientación y jardinería, basadas en las nuevas tecnologías.

La directiva señaló que entre las materias estarán medio ambiente, paisajismo, floristería y decoración de locales, encaminadas a generar nuevos emprendimientos y fuentes de empleo, sobre todo entre la juventud.

Indicó que el programa tiene un componente práctico donde los alumnos se familiarizan también con las áreas botánicas y las especies en peligro crítico de extinción referenciadas en el Libro Rojo de la Flora Vascular Cubana.

Estos cursos forman parte de los servicios científico-técnicos del vergel, a los cuales se suman el alquiler de espacios abiertos y la venta de plantas ornamentales, mantenidos pese a la crisis energética provocada por la política hostil de los Estados Unidos contra la isla caribeña.

El Jardín Botánico de Holguín se ubica en áreas del Valle de Mayabe, a unos cinco kilómetros del centro histórico de la ciudad, y cuenta con 12 secciones donde se cultivan especies autóctonas y foráneas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.