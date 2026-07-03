Chile refuerza campaña contra el sarampión

Chile inició una campaña de reforzamiento de la vacunación contra el sarampión, enfermedad viral que no está presente hoy en el país, pero sí en la región de las Américas, donde los casos suman 22 mil.

La estrategia del Ministerio de Salud busca llegar a los 140 mil niños que aún tienen dosis pendientes mediante dos vías: el contacto directo con padres, madres y cuidadoras y a través de una búsqueda activa en los colegios.

“No queremos tener transmisión comunitaria en el país y la única forma de evitarla es que tengamos a la población vacunada con una cobertura sobre el 95 por ciento a nivel nacional”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

Pizarro visitó un punto de inmunización en la comuna de La Florida, junto al representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, Giovanni Escalante.

El número de casos de esta enfermedad se duplicó con respecto al año pasado y ello provocó lamentables fallecimientos, dijo Escalante.

Explicó que, aunque Chile está libre de la enfermedad, puede haber casos importados y diseminarse por el territorio, si no hay suficiente cobertura de vacunación.

El sarampión es una enfermedad infecciosa como la rubeola o la varicela, que afecta fundamentalmente a los niños pequeños con déficit de inmunidad.

Se caracteriza por la aparición de manchas de color rojo en la piel, fiebre, estado general debilitado y tos, y las principales complicaciones son la neumonía y encefalitis.

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