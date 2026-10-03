El nuevo galope de los Alazanes

Ya comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la Serie Nacional de Béisbol. Pasado mañana los Alazanes de Granma chocarán contra los Cachorros de Holguín en el parque Calixto García, un duelo que marcará el debut de ambos equipos en el torneo.

Para los granmenses será la oportunidad de empezar a borrar la imagen dejada la temporada pasada, cuando terminaron en el puesto 12 con 30 victorias y 43 derrotas, 13 de estas últimas de manera consecutiva.

En el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, los entrenamientos han sido intensos. Las sesiones comenzaron temprano, con el sol castigando el terreno desde media mañana, y los peloteros alternaron las carreras de velocidad con los ejercicios de defensa y bateo. En medio del esfuerzo, no faltaron las bromas y las risas, ese lenguaje propio de los equipos que se conocen bien y que saben que la química también se puede “entrenar”.

El equipo ha trabajado bajo las órdenes de un cuerpo técnico renovado, con caras nuevas en el banquillo y una filosofía que apuesta por la disciplina y la unidad. La meta es clara: clasificar a la postemporada y devolverle a la afición la alegría de ver a su equipo competir entre los mejores.

El encargado de conducir este nuevo ciclo es Marcos Naranjo Aliaga, de 49 años, un hombre que no llega de fuera. Vistió la franela de los Alazanes durante 13 campañas como jardinero, y desde finales de 2023 ocupaba el cargo de comisionado provincial de béisbol. Ahora le toca el reto más grande: dirigir en Series Nacionales.

Naranjo ha dejado clara su filosofía desde el primer día: quiere un equipo unido, que escuche y sea escuchado y que no dependa únicamente del batazo. Sabe que el pitcheo es la zona más vulnerable de su elenco, por eso insiste en fabricar carreras también con la velocidad, aprovechando los corredores rápidos y el juego pequeño.

Junto a él, el cuerpo técnico ha cambiado casi por completo. Guillermo Avilés Boza se encargará de la banca.. Ernesto Guevara Ramos, un estelar lanzador de otros tiempos, llevará las riendas del pitcheo, con Alberto Castro en el bullpen. Ernesto Taylor Estrada y Vismar Salazar Tejeda se ocuparán de los cajones de coach de tercera y primera base, respectivamente. Y desde Las Tunas llegó Reynaldo Infante Millán para asumir la preparación física, un hombre que trabajó con Carlos Martí en la Liga Élite y que trae métodos nuevos.

La mezcla de experiencia y juventud en el banquillo es, quizás, la primera gran apuesta de esta nueva era. Avilés Boza conoce a los muchachos de las categorías inferiores; Guevara Ramos aporta la sabiduría del montículo; e Infante Millán trae la metodología de una provincia que ha sabido competir. Todos, bajo la batuta de Naranjo, buscan que el equipo recupere el vuelo.

Regresos y otras noticias

La buena nueva que más ha motivado a la afición granmense es el regreso de Roel Santos. El jardinero, con 16 series nacionales y experiencia en ligas de Canadá, Japón, México, Colombia, República Dominicana y Venezuela, vuelve a vestir el uniforme de los Alazanes.

Roel, de 39 años, ha dicho que ve al equipo motivado, con buen espíritu de grupo, y que cree que pueden pelear por un lugar en el podio. Su presencia como primer bate cambia la fisonomía del lineup, aunque probablemente no estará para los play offs, si el equipo clasifica, porque debe cumplir contrato en Nicaragua.

Eso debe ocurrir, probablemente, a finales de noviembre y junto a él viajaría otro de los hombres importantes de los Caballos: Yulieski Remón, uno de los mejores peloteros de Cuba en la actualidad.

Por otra parte César García, el principal abridor del staff en los últimos años, llegará desde Italia y debe incorporarse en la segunda subserie, cuando los Indios del Guaso visiten el Mártires de Barbados. Con su llegada, el pitcheo gana en profundidad y experiencia.

Por fortuna para los Alazanes este año Guillermo Avilés Difurnó y Osvaldo Abreu Sánchez, quienes han estado lesionados en otras épocas comenzarán con mejor estado físico. Avilés tendrá una motivación especial: su padre, Avilés Boza, estará en el banquillo. El inicialista ha dicho que confía en la clasificación, que el equipo se ha preparado bien y que, aunque han pasado dificultades, tienen con qué pelear. Abreu, por su parte, está a solo seis imparables de convertirse en el duodécimo granmense en llegar a mil hits en series nacionales. Fungirá como capitán y ha pedido unidad primero, clasificación después, y luego luchar por el título.

Si Alfredo Despaigne se incorpora, la tanda de los Alazanes será de respeto: Roel Santos (CF), Osvaldo Abreu (3B), Yulieski Remón (2B), Alfredo Despaigne (BD), Guillermo Avilés (1B), Darián Palma (CF), Alexquemer Sánchez (RF), Yosbany Sánchez o Gumercindo Cisneros (R) y Leonardo Alarcón (SS).

Pedro Molina, Dacel Torres y el reto de clasificar en un grupo complicado

Entre los 32 elegidos hay dos nombres que llaman la atención por razones opuestas. Pedro Molina, lanzador de 40 años, se convertirá en el debutante de mayor edad en la historia de las Series Nacionale y Dacel Osvaldo Torres, novato de 19 años en Manzanillo, es de los más jóvenes de la escuadra.

Molina basa su trabajo en el control y los rompientes. Viene de jugar en series provinciales, la Liga de la Iglesia y la Liga Azucarera. Sabe que las expectativas son altas, pero asegura que lo intentará con los mejores deseos.

Dacel, por su lado, ha recorrido todas las categorías inferiores con Granma. Es hijo de un destacado entrenador y primo del pelotero Ernesto Pérez, quien el año pasado debutó por la puerta grande con los Alazanes. El ídolo del jovencito siempre Tanto jóvenes como veteranos saben que la clasificación no es tarea fácil. El grupo de los Alazanes está complicadísimo, con Holguín y Santiago como posibles rivales directos, aunque nadie puede descartar a Guantánamo. No obstante, clasifican los cuatro primeros de la zona, por lo tanto los equipos del C, en el que estarán Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, también darán batalla.

El abanderamiento del conjunto será este sábado 3, a las 9:00 de la mañana en la Plaza de la Revolución de Bayamo. Horas después, a las 3:00 de la tarde, los Caballos partirán rumbo a Holguín.

La suerte, definitivamente está echada.

La 65 Serie Nacional de Béisbol está a punto de comenzar, y en Bayamo se respira un aire distinto. Después de una temporada para el olvido —puesto 12, con 30 victorias y 43 derrotas—, los Alazanes de Granma se preparan para un nuevo desafío con un equipo renovado, un timonel debutante y una mezcla de veteranos y novatos que ilusiona a la afición.

En el estadio Mártires de Barbados, los entrenamientos han sido intensos. Bajo un sol que cae a plomo desde temprano, los peloteros han trabajado sin descanso, con sesiones que combinan velocidad, defensa y bateo. Las risas y las bromas no han faltado, pero tampoco la concentración. Este equipo sabe que tiene una misión: borrar la imagen del torneo pasado y devolverle la alegría a una afición que espera verlo competir en la élite.

Pero no solo se trata de dar un mejor espectáculo. Los Caballos quieren mucho más. Quieren clasificar, quieren pelear por el título, quieren volver a sentirse protagonistas. Y para eso, la dirección provincial apostó por una renovación profunda que empieza por el banquillo.

Marcos Naranjo Aliaga y un cuerpo técnico renovado para enderezar el rumbo

El encargado de liderar esta nueva apuesta es Marcos Naranjo Aliaga, de 49 años, un hombre que conoce bien la casa. Jugó durante 13 campañas con los Alazanes como jardinero y desde diciembre de 2023 se desempeñaba como comisionado provincial de béisbol. Ahora debuta como director en Series Nacionales, y lo hace con una filosofía clara: unidad, disciplina y escuchar a los peloteros.

“Queremos trabajar con unidad, escuchar a los peloteros e inculcarles la disciplina”, ha dicho Naranjo. Sabe que el talón de Aquiles del equipo pudiera ser el pitcheo, por eso insiste en que los Alazanes deben “construir anotaciones también con la velocidad”, sin depender únicamente del batazo.

El cuerpo técnico se renovó casi por completo. Guillermo Avilés Boza es el nuevo coach de banca; Ernesto Guevara Ramos lleva el pitcheo, con Alberto Castro en el bullpen; Ernesto Taylor Estrada y Vismar Salazar Tejeda se encargan de tercera y primera base. Reynaldo Infante Millán, procedente de Las Tunas, asume la preparación física.

La mezcla de experiencia y juventud en el banquillo es una de las apuestas del nuevo director. Avilés Boza, con su conocimiento de las categorías inferiores, aporta la disciplina; Guevara Ramos, con su pasado como pitcher estelar, transmite la sapiencia del montículo; e Infante Millán, con su paso por Las Tunas, trae una metodología renovada. Todos, bajo la batuta de Naranjo, buscan que el equipo recupere el vuelo perdido.

Roel Santos, Guillermo Avilés y Osvaldo Abreu: las voces de un vestuario que sueña con la clasificación

Si hay una noticia que ha movido a la afición, esa es la vuelta de Roel Santos. El jardinero, con 16 series nacionales y experiencia en ligas de Canadá, Japón, México, Colombia, República Dominicana y Venezuela, regresa para aportar no solo con su bate y su guante, sino también con ese liderazgo que necesita un equipo que busca reencontrarse con la victoria.

“Hay muchachos jóvenes que vienen con deseos y están los veteranos que ya han ganado títulos; veo al equipo muy motivado, con buen teamwork. Creo que podemos luchar por estar en el podio”, comentó el atleta de 39 años.

Su presencia como primer bate cambia por completo la fisonomía del lineup, aunque probablemente no estará para los play offs, si el equipo clasifica, porque debe cumplir contrato en Nicaragua. Aun así, su paso por el equipo será clave para encaminar a los más jóvenes y dejar una huella de profesionalidad.

Guillermo Avilés Difurnó tendrá esta temporada una motivación especial: contar con su padre, Avilés Boza, en el banquillo. “Sí podemos clasificar, esa es la primera meta, tenemos buen equipo y nos hemos preparado bien, aunque hemos pasado por varias dificultades”, dijo el inicialista.

El capitán Osvaldo Abreu Sánchez está a solo seis imparables de convertirse en el duodécimo granmense en llegar a mil hits en series nacionales. “Lo primero es lograr la unidad del equipo, luego está clasificar y después luchar por el título”, expuso.

Si Alfredo Despaigne se incorpora, la tanda de los Alazanes será de respeto: Roel Santos (CF), Osvaldo Abreu (3B), Yulieski Remón (2B), Alfredo Despaigne (BD), Guillermo Avilés (1B), Darián Palma (CF), Alexquemer Sánchez (RF), Yosbany Sánchez o Gumercindo Cisneros (R) y Leonardo Alarcón (SS).

Pedro Molina, Dacel Torres y César García: los extremos y el regreso que refuerzan la nómina

Entre los 32 elegidos hay dos nombres que llaman la atención por razones opuestas. Pedro Molina, lanzador de 40 años, se convertirá en el debutante de mayor edad en la historia de las Series Nacionales. Dacel Osvaldo Torres, novato de 19 años nacido en Jibacoa, Manzanillo, da sus primeros pasos en la élite.

Molina es un lanzador lateral que basa su trabajo en el control y los rompientes. Viene de jugar en series provinciales y en la Liga Azucarera. “Sé que la gente tiene expectativas, pero lo intentaré con los mejores deseos”, declaró.

Dacel, por su parte, ha recorrido todas las categorías inferiores con Granma. Es hijo de un destacado entrenador y primo del pelotero Ernesto Torres. “Yo juego lo que me pongan, lo importante es tener la decisión de jugar y los deseos”, afirma. Su ídolo siempre fue Osvaldo Abreu, su tocayo en la tercera base, y hoy comparte equipo con él.

La incorporación de Molina viene acompañada del regreso desde Italia de César García, principal abridor del staff en los últimos años. El diestro manifestó desde aquel país que se incorporaría en la segunda subserie, cuando los Indios del Guaso visiten el Mártires de Barbados. Con su llegada, el pitcheo gana en profundidad y experiencia.

El grupo de los Alazanes está complicadísimo, con Holguín y Santiago como posibles rivales directos, aunque nadie puede descartar a Guantánamo. No obstante, clasifican los cuatro primeros de la zona, por lo tanto los equipos del C también cuentan. No será fácil, pero si este equipo comienza a galopar bien desde el principio, puede llegar a metas grandes.

El abanderamiento del equipo será este sábado a las 9:00 de la mañana en la Plaza de la Revolución de Bayamo. Horas después, a las 3:00 de la tarde, los Alazanes partirán rumbo a Holguín, donde el domingo 4 de octubre enfrentarán a los Cachorros en la fecha inaugural de la 65 Serie Nacional. La afición está citada a despedir al equipo. Será un momento de emoción, de esperanza, de esos que se viven con el corazón apretado y la certeza de que, pase lo que pase, estos muchachos van a darlo todo en el terreno.

La Demajagua