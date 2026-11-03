EEUU en elecciones de mitad de mandato

Unos 250 millones de estadounidenses están llamados hoy a las urnas para las elecciones de mitad de mandato que definirán el balance del poder en Washington y los últimos dos años de Donald Trump en la Casa Blanca.

Los comicios de este 3 de noviembre tendrán lugar en un escenario de creciente tensión política, con la economía como centro de las preocupaciones de votantes y el control del Congreso en la mira de republicanos y demócratas.

Pero más que una renovación de bancadas en la totalidad de la Cámara de Representantes, 435 asientos, y en 35 de las 100 butacas del Senado, las elecciones pondrán a prueba el liderazgo de Trump y la disposición de los electores a respaldar o cuestionar el rumbo de la actual administración republicana.

El debate de fondo pasa por el costo de la vida, la inmigración, la gestión presidencial y el dinero que mueve la campaña. Proyecciones de OpenSecrets alertan que el gasto total rondará los 11 mil 900 millones de dólares, una cifra récord en este tipo de comicios.

Si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, tendrían mayores herramientas para supervisar a la administración, influir en el presupuesto y negociar o bloquear iniciativas legislativas.

Si, por el contrario, los republicanos mantienen el control, Trump conservaría un entorno parlamentario más favorable para impulsar su agenda, aunque no sin obstáculos para aprobar iniciativas.

El analista político Nate Silver pronosticó el domingo que se avecina un “tsunami azul (color de los demócratas)” tras reaccionar a las últimas encuestas del diario The New York Times y la Universidad de Siena.

Los sondeos muestran que los demócratas llevan la delantera a los republicanos (rojos) en contiendas que podrían definir el futuro control del Senado.

Silver señaló que los resultados de esos estudios de opinión “solo pueden describirse como fantásticos para los demócratas: los sitúan por delante —a veces por un margen estrecho, otras veces no— en prácticamente todos los estados clave para el Senado y en las elecciones a gobernador correspondientes, incluido Texas”.

La última ronda de encuestas previa a la jornada electoral de este martes mostró a los demócratas liderando en muchos de los estados clave para la Cámara Alta con una ventaja de 11 puntos porcentuales en Michigan; siete en Texas; cinco en Kansas, y uno en Alaska.

El experto consideró que los demócratas están en condiciones de ganar —o de competir seriamente— en estados históricamente republicanos, como Carolina del Sur, Kansas e Iowa.

Ayer el presidente Trump dio su discurso de cierre de campañas en el que pasó buena parte de su intervención hablando de la reapertura del estanque reflectante del Monumento a Lincoln (Lincoln Memorial Reflecting Pool) y en otros cambios realizados en la capital.

Al referirse a las elecciones de esta jornada arremetió contra el Partido Demócrata que “ha presentado la lista de candidatos más extrema y peligrosa en la historia de Estados Unidos».

Trump señaló que los republicanos hicieron “un esfuerzo muy serio” en este ciclo electoral, admitiendo que “por alguna razón, el presidente en ejercicio no suele ganar las elecciones de mitad de mandato, pero nosotros hicimos un esfuerzo muy serio”.

Este 3 de noviembre los estadounidenses elegirán 36 gobernadores en igual número de estados y en tres territorios; así como otros cargos locales y estatales.

El venidero Congreso -el número 120- se inaugurará el 3 de enero de 2027.

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