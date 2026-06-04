Irán advierte que cualquier agresión recibirá respuesta contundente

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó hoy que cualquier agresión contra su país recibirá una respuesta firme, en medio de las persistentes tensiones con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero pasado.

En un mensaje difundido con motivo del aniversario del fallecimiento del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, el también jefe de la delegación iraní en las conversaciones con Washington aseguró que “ha terminado la era de las amenazas vacías contra Irán”.

Según declaraciones recogidas por medios oficiales iraníes, Qalibaf sostuvo que cualquier acción hostil provocará una respuesta “decisiva y apropiada” que hará arrepentirse al agresor.

El dirigente destacó además que Jomeini enseñó al pueblo iraní a resistir la presión externa y a no ceder ante lo que calificó como tiranía, principios que, afirmó, continúan guiando la política de la República Islámica.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por la confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Teherán, el conflicto ha dejado más de tres mil muertos en territorio iraní, mientras que ataques de represalia lanzados por la República Islámica también causaron bajas estadounidenses e israelíes.

La crisis se extendió además a varios países de la región, donde Irán afirmó haber atacado instalaciones vinculadas a Estados Unidos, acciones que provocaron daños en infraestructuras civiles y generaron preocupación por una ampliación del conflicto.

Aunque el 8 de abril ambas partes acordaron un alto el fuego temporal con mediación de Pakistán, las negociaciones posteriores enfrentaron dificultades y no lograron consolidar una solución definitiva.

La situación se agravó después de que Washington impusiera restricciones a puertos iraníes, incluidos los ubicados en el estratégico estrecho de Ormuz, medida que llevó a Teherán a reforzar el control del tránsito marítimo en esa vía.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959