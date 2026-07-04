Cuba desgrana en Gijón escenarios de hostilidad de EEUU

Cuba desgranó hoy los escenarios en que se mueve la hostilidad de Estados Unidos en su contra, con la que pretende asfixiar a la isla caribeña y destruir su Revolución. Durante el XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, en Gijón, Asturias el diplomático usó de la palabra ante 200 participantes y más de 45 […]

Cuba desgranó hoy los escenarios en que se mueve la hostilidad de Estados Unidos en su contra, con la que pretende asfixiar a la isla caribeña y destruir su Revolución.

Durante el XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, en Gijón, Asturias el diplomático usó de la palabra ante 200 participantes y más de 45 organizaciones de toda España.

El embajador Medina afirmó en su intervención que en su actual estrategia de guerra (de EEUU) contra Cuba y su Revolución, se pretende la asfixia económica para provocar que el pueblo se alce contra el gobierno.

Otro escenario es la presión para forzar una negociación a la baja que suponga la entrega de la soberanía y la economía cubana a Washington, y el tercero, la agresión militar directa.

En este sentido, el jefe de la misión diplomática de la mayor de las Antillas en España, señaló que en un mundo terrible que proyecta el «genocidio vergonzoso» en Gaza y la actuación de un imperio que no respeta nada, se da el contexto de Cuba.

Apuntó que el cerco incluye un bloqueo energético que tiene consecuencias letales en toda la sociedad, afectando gravemente a la salud, el transporte y el sistema eléctrico.

Asimismo, denunció las actuales presiones de Washington para evitar que se celebre el debate anual en la ONU contra el bloqueo a Cuba.

No obstante, Medina aseveró que “Cuba resistirá, peleará y seguirá siendo un símbolo de resistencia para los pueblos del mundo. Con el apoyo de la solidaridad, vencerá».

Manuel Villar, en nombre de las organizaciones asturianas convocantes, ponderó el fuerte vínculo histórico de la ciudad con la isla, al conmemorarse los 32 años del hermanamiento entre Gijón y La Habana.

Villar exigió que esta cooperación regrese (interrumpida por la llegada de la derecha al poder en 2011) y se refuerce, más aún en el contexto actual de un «bloqueo criminal» de EEUU contra la Isla.

Igualmente, hizo un llamamiento a impulsar desde los ayuntamientos la cooperación municipal y el intercambio cultural. Recordó que importantes figuras de la Revolución cubana, como Camilo Cienfuegos, Miguel Díaz-Canel y Ramiro Valdés, son de origen asturiano.

En la primera fecha del evento, participaron las alcaldías de Mieres y Áviles, y el coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, expresó su firme compromiso con la Revolución y el pueblo cubano.

Al cierre, Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y uno de los Cinco Héroes Cubanos, agradeció al MESC por su apoyo en estos momentos tan difíciles, realizando un llamado a la unidad de todas las organizaciones solidarias.

Anteriormente, fue inaugurado el nuevo espacio público los Jardines Alicia Alonso, dedicado a una de las figuras más universales de la cultura cubana y del ballet mundial.

La Cónsul General para Asturias, Galicia y Cantabria, Ingrid Izquierdo, agradeció al Ayuntamiento de Gijón y a la Asociación Lázaro Cárdenas el impulso de una iniciativa que, afirmó, deja “un legado duradero para la memoria compartida” de ambos pueblos.

Izquierdo destacó que Alicia Alonso fue “mucho más que una extraordinaria bailarina” para el pueblo cubano, “símbolo de talento, perseverancia, excelencia artística y compromiso con la cultura.

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