Impulsan juristas cautocristenses acciones de impacto económico y social

La Unión de Juristas en Cauto Cristo afianza su quehacer institucional para la implementación de cada medida prevista en los sectores económicos y sociales del territorio.

Cada tarea asumida por los profesionales del derecho, consolida los éxitos en su campo de acción.

Walfrido Gómez Castro, presidente de esa organización en este municipio, explicó que existe una labor conjunta para llevar a las entidades una funcionalidad más eficaz, a partir de su estrategia de trabajo.

“Contamos con más de setenta juristas en el municipio, dispersos en organismos y organizaciones del territorio, aunque no todos se desempeñan como profesionales del derecho, sí poseen un compromiso social de colaboración con nuestra organización, con dominio para la aplicación de las leyes en el momento que se requiera”, significó el licenciado en Derecho.

Gómez Castro añadió que estos procesos de actualización de normas, incentivo económico, transformación social y fiscal, cuentan con una organización capaz de aportar su experiencia.

También señaló que las normas actuales están dirigidas a la prevención y enfrentamiento al delito y las ilegalidades.

La Unión de juristas posee una amplia trayectoria profesional en la organización de procesos a nivel de estructuras que implican capacitaciones, eventos científicos y participación en actividades conjuntas con instituciones para hacer cumplir lo establecido en la ley.

Cada normativa se concreta a partir de las condiciones y el contexto de desarrollo. Pero los juristas impulsan el accionar legal y justo, en busca de una implementación adecuada de las normas, para que la calidad sea cada vez superior en su ámbito de aplicación.

Radio Bayamo