Una vida sobre ruedas

A lo largo de más de tres décadas ha sido metodólogo, comisionado provincial de patinaje y entrenador a nivel de base y la EIDE, lo que representa prácticamente su vida en este deporte.

“El patinaje es prácticamente mi vida profesional. He estado en todas las facetas que pasa un profesional del deporte, y me siento contento porque a pesar de no contar con todo el material tecnológico necesario, se han alcanzado buenos resultados “.

Su pasión por este deporte, sumado a la experiencia adquirida durante años, le han permitido obtener lugares meritorios en el patinaje para nuestro territorio.

“Nuestra provincia ha dado buenos pasos en la obtención de resultados deportivos, aún cuando el patinaje requiere de una infraestructura costosa. Hemos tenido atletas ubicados en los Centros Técnicos de Cienfuegos con excelentes resultados. Tenemos campeones escolares y en las categorías pioneriles. Esto se debe al talento de los atletas, al esfuerzo de los entrenadores en la base, y a la tecnología necesaria para ejercer la práctica de este deporte”.

La preparación científico-metodológica de este profesional es visible en el sacrificio y constancia sostenidos, lo que le ha llevado a obtener su maestría y aplicarla a los entrenamientos con sus atletas.

“Los cursos que he podido pasar en La Habana, cursos internacionales con entrenadores americanos, mi trabajo con la selección venezolana durante un gran tiempo me ha aportado mucho a mi labor. Todo esto aporta a los logros obtenidos”.

El profe Mongui, como es conocido por familiares y amigos, agradece a todos los que han contribuido con su labor a lo largo de toda su vida.

“En primer lugar le agradezco a Dios por darme la fuerza y voluntad para permanecer en el patinaje a pesar de frustraciones, incomprensiones y dificultades. A mi familia por todo el apoyo brindado cuando estoy fuera de casa. Y agradezco a los funcionarios del INDER, que me han apoyado siempre. Todo esto me fortalece y me da ganas de seguir trabajando por el parinaje”.

