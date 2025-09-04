Trump recibe en la Casa Blanca a líderes tecnológicos y empresariales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy a destacados líderes tecnológicos y empresariales, en su primer evento en el recién renovado Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Entre el selecto grupo de invitados están, entre otros, el fundador de Meta, Mark Zuckerberg; el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el fundador de Microsoft, Bill Gates; y el fundador de OpenAI, Sam Altman, reseñó el diario The Hill.

Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX, quien fue hasta hace poco el administrador de Departamento de Eficiencia Gubernamental y asesor principal de Trump antes de ambos entrar en disputa, no aparece en la lista de eventuales participantes, acotó el periódico.

La reunión en el Jardín de las Rosas tendrá lugar después de que directores ejecutivos y líderes tecnológicos asistan a un encuentro en la Casa Blanca sobre Inteligencia Artificial (AI), organizado por la esposa del mandatario, Melania Trump.

El presidente Trump, que por décadas se dedicó al sector inmobiliario antes de entrar en el mundo de la política y postularse a la carrera por el máximo cargo del país, dedicó los primeros meses de su segundo mandato a renovar la Casa Blanca, porque quiere dejar su huella.

La pavimentación del jardín forma parte de los planes de Trump para redecorar a su gusto la residencia oficial de la Avenida Pensilvania. Por ejemplo, el republicano ya hizo ajustes como agregar más astas de banderas en los jardines sur y norte.

También colocó más retratos, bustos y adornos dorados en esta nueva versión del Despacho Oval y desplegó obras de arte que lo representan en todo el edificio, una de ellas referida al intento de asesinato del que fue objeto en julio de 2024. Además, movió otros retratos presidenciales.

Recordó The Hill que la Casa Blanca anunció el mes pasado los planes para un salón de baile de 200 millones de dólares cerca del Ala Este, con capacidad para cientos de invitados a cenas de estado y otras grandes celebraciones.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959