Académicos cubanos asisten a capacitación en universidad de Italia

Académicos cubanos participan en un programa de capacitación en la Universidad de Brescia, Italia, orientado a fortalecer las capacidades de la educación superior para el fomento de la empleabilidad verde en las Antillas.

La superación reúne a docentes e investigadores de instituciones de varios países vinculadas al proyecto internacional EVA, cofinanciado por el programa Erasmus+, de la Unión Europea, para la creación de capacidades en educación superior con enfoque de justicia climática y de género en las Antillas.

Durante las sesiones de trabajo en Italia, los participantes profundizan en metodologías dirigidas al rediseño y actualización curricular de carreras técnicas y humanísticas, entre ellas ciencias de la computación, informática, ingeniería mecánica, las artes, ecoturismo y gestión turística.

Su propósito es incorporar, de forma transversal, competencias asociadas a la sostenibilidad, la equidad de género y la justicia climática, alineados con los desafíos socioambientales en países del Caribe.

Entre las universidades cubanas participantes están la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, la Universidad de Ciencias Informáticas y la Universidad de las Artes, junto a representantes de la Unión de Informáticos de Cuba y de Cubasolar.

El proyecto contempla igualmente la capacitación de profesores de las universidades participantes, quienes posteriormente contribuirán a implementar los procesos de modernización curricular en sus respectivas instituciones.

A ello se suma la participación de docentes, decisores y profesionales de los ámbitos empresarial y comunitario en consultas transdisciplinarias, concebidas para fortalecer la pertinencia de los nuevos contenidos y su articulación con las realidades de cada territorio.

Entre las acciones previstas se encuentra también el pilotaje de los programas académicos modernizados con estudiantes, acompañado de experiencias prácticas en espacios empresariales y comunitarios vinculadas a la sostenibilidad.

También la creación de una Red EVA y de materiales de apoyo para la capacitación, actualización curricular y sostenibilidad de los resultados alcanzados.

El proyecto que une a instituciones de Italia, España, Haití, Bahamas y Cuba busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior en las instituciones caribeñas participantes, generando experiencias y herramientas susceptibles de ser compartidas y multiplicadas en la región.

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