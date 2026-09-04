Refuerza fiscalía de Bayamo prevención contra delitos en instalaciones eléctricas

La Fiscalía Municipal de Bayamo intercambió este jueves con trabajadores del Parque Fotovoltaico Payares como parte de las acciones profilácticas dirigidas a prevenir hechos delictivos contra las infraestructuras del sistema eléctrico.

Durante el encuentro se resaltó la importancia de proteger estas instalaciones, consideradas vitales para la generación de energía limpia en la provincia de Granma.

La actividad también permitió insistir en la responsabilidad de los trabajadores y de la población en la vigilancia y cuidado de los componentes tecnológicos, cables, conductores y demás medios destinados al funcionamiento del parque.

De acuerdo con lo informado en su perfil de Facebook por Michel Carlos Santisteban Hernández, secretario del Partido en Bayamo, estas acciones buscan fortalecer la prevención y advertir que se aplicará todo el rigor de la ley a quienes intenten dañar o sustraer elementos de los emplazamientos eléctricos.

La Fiscalía General de la República ha precisado recientemente que, desde mayo de 2025, los hechos vandálicos que impliquen sustraer, dañar, alterar o perjudicar entidades, componentes, partes y piezas destinados al Sistema Electroenergético Nacional pueden ser considerados delito de sabotaje.

Para esa figura delictiva, los artículos 125 y 126 del Código Penal cubano establecen sanciones de siete a 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte, según la gravedad del hecho y de igual manera pueden decomisarse o confiscarse los bienes utilizados o provenientes de la actividad delictiva.

Informar de inmediato a las autoridades sobre movimientos o situaciones sospechosas, constituye un deber de todos y una forma de preservar un patrimonio que pertenece a la nación y resulta esencial para la prestación del importante servicio eléctrico.

La Demajagua