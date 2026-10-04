Recibirán prominentes escritores granmenses Condición Maestro de Juventudes

Los escritores granmenses Lucía Muñoz Maceo y Luis Carlos Suárez Reyes recibirán la Condición Maestro de Juventudes que otorga la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Así lo dio a conocer este viernes Yasel Toledo Garnache, Presidente de esa organización, desde el programa De tarde en casa.

La Condición Maestro de Juventudes constituye el máximo reconocimiento que concede la Asociación Hermanos Saíz a la labor creadora y pedagógica que han realizado destacadas personalidades de la cultura y el pensamiento.

Igualmente, se otorga a figuras quienes destacan por la influencia de sus obras en las nuevas generaciones de escritores y artistas.

Cuando ocurra la entrega del alto reconocimiento a estos referentes de nuestra Literatura, la cultura granmense contará con cinco Maestros de Juventudes.

En el territorio poseen esta condición los creadores Wilfredo Salvador Naranjo Verdecia (Pachy Naranjo), Premio Nacional de la Música, compositor y director de la orquesta Original de Manzanillo; René Reyes Vlazquez, Premio Nacional de Cultura Comunitaria, dramaturgo, actor y director de la Guerrilla de Teatreros y Juan González Fiffe, dramaturgo, actor y Director de Teatro Andante.

Radio Bayamo