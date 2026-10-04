Resaltan papel de las mujeres en prevención de conflictos

La Haya-. Las mujeres desempeñan un papel crucial en la prevención de conflictos y son poderosas artífices de la protección, la rendición de cuentas y la paz, aseveró hoy el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Al intervenir en un foro de la Red Internacional de la Sociedad Civil, Türk resaltó la labor de las féminas en todo el orbe y lamentó que representen la inmensa mayoría de las víctimas de violaciones, secuestros, trata de personas y esclavitud sexual.

La discriminación es un factor determinante. Cuanto menores son los recursos destinados a las mujeres -en términos de salud, economía y educación-, mayor es su exposición a sufrir daños, especialmente cuando estalla un conflicto. Las que pertenecen a grupos marginados por motivos raciales o étnicos, así como aquellas que son excluidas por razones religiosas o de otra índole, son objeto de ataques con especial frecuencia. Esa situación está vinculada a su escasa representación en las instituciones policiales y judiciales, en el sector de la seguridad y en los espacios de poder político, señaló.

No obstante, resaltó que ellas no son solo víctimas, sino que, incluso en los entornos más hostiles, lideran iniciativas, se organizan, median y documentan violaciones de derechos.

Están en primera línea de la respuesta humanitaria: actúan mucho antes de que lleguen los organismos internacionales y conocen la realidad sobre el terreno mucho mejor que estos, afirmó.

Además, consideró imposible «construir una paz sostenible en países desgarrados por la discriminación y la opresión».

Debemos reconocer que los grupos de la sociedad civil liderados por las féminas son aliados fundamentales y hacer todo lo posible por transferirles recursos y capacidad de decisión, dijo.

En un sentido más amplio, debemos replantearnos y ampliar el concepto mismo de seguridad. Igualdad; instituciones policiales y de rendición de cuentas imparciales; justicia económica y social; mediación no violenta; .y una gobernanza que respete los derechos humanos hacen que una sociedad sea mucho más segura que presupuestos militares desbocados, añadió.

Asimismo, abogó por la participación de las mujeres en todas las decisiones que configuran sus comunidades, sus países y los procesos de paz.

La igualdad de género no es un favor que los hombres hacen; es algo fundamental para la humanidad y beneficia a todos, afirmó.

Radio Bayamo