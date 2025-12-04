Contribuye empresa del Micons a la recuperación en Granma

Con fuerzas y medios propios, la Empresa de Construcción y Montaje (ECM), de Granma, participa en labores de reparación de los daños causados por el huracán Melissa en la sur oriental provincia.

La arquitecta Anne Marie Legrat Albert, comunicadora institucional de la ECM, perteneciente al Ministerio de la Construcción, en declaraciones exclusivas a la ACN destacó el quehacer del personal de la entidad en el municipio de Pilón.

En ese territorio, limítrofe con el municipio de Guamá, en Santiago de Cuba, por el cual tocó tierra Melissa, participan en la restitución de los viales de acceso a comunidades como Manta, Mota, Palma Mocha, Las Cuevas, Cotobelo y Piloncito.

En los municipios de Niquero, Media Luna, Guisa, Río Cauto y Cauto Cristo, también restablecieron vías terrestres de comunicación.

Mencionó Legrat Albert la intervención de los constructores en la recuperación de plantaciones de plátano, así como también el apoyo a la higienización en Bayamo, Jiguaní y Guisa, donde extrajeron miles de metros cúbicos de desechos sólidos.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.