Cuba libra combate frente a las arbovirosis

El panorama epidemiológico de Cuba este año ha tenido un reto importante: el reforzamiento de la atención y medidas sanitarias frente al impacto de las arbovirosis.

Según transmitió en los últimos meses en el programa televisivo Mesa Redonda y en las actualizaciones del Ministerio de Salud Pública (Minsap) sobre sobre cómo marcha la situación en el país, la propagación del virus chikungunya, el dengue y otras arbovirosis marcaron un punto de inflexión en la vigilancia epidemiológica.

Las autoridades precisaron al respecto sobre la reorganización del sistema sanitario cubano para enfrentar el incremento de casos febriles inespecíficos, vinculados con el dengue y al chikungunya.

En la Mesa Redonda, la doctora María Guadalupe Guzmán Tirado, directora del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, señaló que su presencia sostenida en territorio cubano representa un fenómeno novedoso que exige atención médica, acción comunitaria y coordinación institucional.

Subrayó, entre otros factores, que el cambio climático actúa como un multiplicador del riesgo ante estos virus transmitidos por artrópodos como mosquitos y otros, aceleró el ciclo de vida del mosquito y facilitó su expansión geográfica.

Las autoridades sanitarias cubanas reportan desde julio 2025 la presencia e incremento del virus del Chikungunya, situación que no se detectaba desde el año 2015, con inicio en la provincia de Matanzas.

Entre las estrategias en este combate el enfoque está en enfrentar las causas y reducir los índices del mosquito Aedes aegypti.

También en el espacio televisivo, el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Minsap, expuso que se reporta un aumento de casos febriles en 68 municipios del país, y que el dengue tiene presencia en casi todas las provincias, con mayor complejidad en La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila.

Sobre el chikungunya, confirmó su transmisión en 14 provincias.

El experto reconoció que, aunque se han desplegado esfuerzos importantes, persisten deficiencias en acciones como la recogida de desechos y el ordenamiento ambiental, lo que exige mayor sistematicidad y compromiso institucional.

Durán explicó sobre ensayos clínicos para introducir repelentes y tratamientos, como el Jusvinza, destinado a pacientes con artritis crónica.

Mencionó que hay investigaciones en curso y estudios clínicos para caracterizar la enfermedad en adultos y niños, con el objetivo de construir un conocimiento nacional sobre esta dolencia emergente.

ARBOVIROSIS

La doctora Tirado, directora del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, explicó que los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos como mosquitos y garrapatas, y su ciclo de transmisión comienza cuando estos insectos pican a un huésped infectado, adquieren el virus y lo propagan a otros vertebrados en cada nueva picadura.

También advirtió que, en las últimas décadas, una combinación de factores sociales y ambientales favoreció la expansión de estas enfermedades, por ejemplo, la urbanización descontrolada, la alta movilidad internacional, el almacenamiento de agua en los hogares, el manejo inadecuado de residuos y las deficiencias en el saneamiento.

Chikungunya significa “aquel que se encorva”, y es un nombre que proviene del idioma africano makonde.

Alude ese nombre a los intensos dolores articulares que provoca, y se transmite de forma similar al dengue: el mosquito se infecta al picar a una persona con el virus en sangre y, tras un periodo de incubación de ocho a 10 días, puede infectar a otros durante toda su vida.

FRENTE A LAS ARBOVIROSIS

En ese contexto y también en intervención televisiva, la doctora Ileana Morales, directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, confirmó que ya se aprobaron cinco investigaciones y otras están en preparación.

Entre ellas se incluyen “desarrollo de nuevos productos, estudios clínicos, ensayos clínicos ya propuestos, intervenciones sanitarias complejas” e investigaciones para caracterizar mejor el comportamiento del virus en Cuba.

Adelantó que las primeras intervenciones sanitarias se centrarán en los adultos mayores y comenzarán en La Habana mediante la estratificación de la situación epidemiológica de cada municipio. La experta explicó que una intervención inmediata será “la aplicación de la Biomodulina T a adultos mayores entre 70 y 74 años”. Además, informó que paralelamente se iniciará la vacunación antigripal para los mayores de 75 años en la capital, así como para residentes en instituciones sociales y de salud. “Decidimos que ese fragmento de 70 a 74 lo cubriéramos con Biomodulina”, acotó Morales.

Otra intervención planificada es con el producto Curmeric, el cual “se va a entregar a un grupo poblacional de La Habana… de 60 a 69 años”, avanzó la directiva del Minsap.

Agregó que todas estas intervenciones irán acompañadas de estudios para recopilar datos sobre su efectividad, al tiempo que hizo un llamamiento a la población para que evite la automedicación y acuda a los servicios de salud, recordando que “la evaluación médica es insustituible”.

Morales resumió que el trabajo actual se centra en reforzar el manejo de la fase crónica de la enfermedad.

La Demajagua