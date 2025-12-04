Cubanos Arlen y Arzola pelean el viernes en Mundial de la IBA

El doble monarca olímpico Arlen López y el subtitular universal de 2023 Fernando Arzola pelearán el viernes en la segunda fecha del Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por su sigla en inglés) de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que comienza hoy.

Arlen (80 kg) saldrá como favorito contra quien triunfe en la jornada inaugural de este jueves entre el paraguayo Rodolfo Riquelme y el turco Bayram Malkan.

En tanto, Arzola (+92 kg) debe disponer del australiano J. Cercarelli para mantenerse entre los animadores de una justa que reúne a más de 420 competidores de 108 países, de acuerdo con la publicación deportiva Jit.

La isla dependerá el sábado de Giorvis Salfrán (51 kg), plateado en la Copa del Mundo de Colonia 2023, cuyo estreno será difícil ante el azerí Nijat Huseynov, bronce universal juvenil de 2021 y dos veces rey europeo de esa categoría.

El otro cubano inscrito en la lid mundialista de la IBA es el bicampeón olímpico y quíntuple titular del orbe Julio César La Cruz (92 kg), llamado a pasar a cuartos de finales el lunes sobre quien resulte vencedor en el combate entre el senegalés Karamba Kebe y el camerunés Tchoupa Tiodah.

Sobre el Campeonato Mundial de la IBA, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, explicó que se consideró oportuno aprovechar ese espacio competitivo como parte de la preparación de los pugilistas cubanos para próximos compromisos en circuitos profesionales.

A partir de esta jornada se llevarán a cabo los combates preliminares de las 13 categorías del campeonato y la gran final de cada peso será el sábado 13 en el Dubai Duty Free Tennis Stadium.

