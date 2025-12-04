Respaldaron sistemas renovables, riego tabacalero

Con el propósito de asegurar el riego de miles de hectáreas de tabaco en medio de la actual situación energética del país, en los campos de Pinar del Río se introducen grupos electrógenos móviles y sistemas fotovoltaicos durante la campaña 2025-2026.

Osvaldo Santana Vera, coordinador del Grupo Empresarial Tabacuba en el territorio, declaró al periódico Granma que existen más de mil posiciones de riego dependientes de la electricidad, las cuales abarcan unas cuatro mil 840 hectáreas del principal rubro exportable de la agricultura cubana.

Ante las dificultades derivadas del déficit de generación del Sistema Eléctrico Nacional y otras, el directivo explicó que se ejecuta un programa que prevé cubrir con fuentes renovables la totalidad de esas vegas para la campaña 2026-2027.

Como respuesta inmediata, se introdujeron diez modernos sistemas de riego móviles con paneles solares, ubicados en nueve empresas tabacaleras de Vueltabajo, capaces de cubrir unas 150 hectáreas.

Carlos Miana, especialista de la empresa española suministradora de la tecnología, precisó que los equipos poseen una potencia cercana a los diez kilowatt pico y pueden entregar hasta 22 litros de agua por segundo, en dependencia de la radiación solar.

Entre sus ventajas figura la movilidad mediante tractor y el giro automático de los paneles para captar mejor la luz solar a lo largo del día.

De manera paralela, entraron al territorio 15 grupos electrógenos móviles destinados a alimentar 58 posiciones de riego con motobombas de alta potencia, lo que permitirá cubrir cerca de 800 hectáreas.

Santana Vera añadió que también se recibieron más de 300 sistemas fijos con motores que funcionan con paneles solares, los cuales se suman a los 156 instalados entre 2024 y 2025.

Para acometer el montaje en el menor tiempo posible, se capacitaron 22 brigadas integradas por trabajadores de empresas tabacaleras y otras entidades.

El coordinador informó que en enero deben arribar al país mil nuevos sistemas contratados, con el objetivo de garantizar para la próxima campaña el ciento por ciento del área bajo riego eléctrico mediante fuentes renovables.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.