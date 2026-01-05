Granma rinde tributo a combatientes caídos en Venezuela

La provincia de Granma realizó un minuto de silencio en honor a los 32 cubanos caídos en Venezuela, entre los que se encuentran seis oficiales originarios de este territorio. El acto formó parte de la declaración de la juventud granmense en defensa de la paz y en respaldo a la República Bolivariana.

La Primera Secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, confirmó la información a través de sus redes sociales, transmitiendo el dolor de las familias y del pueblo.

En su mensaje, extendió las condolencias enviadas en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido expresó en la nota: “Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento”.

La declaración de la juventud granmense y el homenaje a los fallecidos se enmarcan en el respaldo a la República Bolivariana de Venezuela y en la defensa de la soberanía y la paz.

