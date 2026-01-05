Granma rinde tributo a combatientes caídos en Venezuela

La Primera Secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, confirmó la información a través de sus redes sociales, transmitiendo el dolor de las familias y del pueblo.
En su mensaje, extendió las condolencias enviadas en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
El Primer Secretario del Comité Central del Partido expresó en la nota: “Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento”.
La declaración de la juventud granmense y el homenaje a los fallecidos se enmarcan en el respaldo a la República Bolivariana de Venezuela y en la defensa de la soberanía y la paz.
FUENTE: Radio Bayamo