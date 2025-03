Brasil aplasta a China 12-2 y se mantiene en la lucha por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Brasil (2-1) quedó a la espera del resultado del partido Colombia (2-0) contra a Alemania (1-1) que se jugaba a partir de las 20 ET en el Kino Veterans Memorial Stadium, para definir el primer boleto vía directa en la última fase de clasificación.

La última ronda clasificatoria solo tiene a China (0-3) eliminado, pues el primer lugar obtiene directo el boleto 19 el Clásico Mundial de Béisbol 2026, mientras que el segundo y tercero en la tabla de posiciones se enfrentan el jueves a las 20 ET para definir el sitio 20 en el WBC 2026.

Colombia puede obtener el boleto directo si vence por la noche del martes a Alemania.

Brasil aseguró el partido del martes ante China anotando cinco carreras antes de que cayera el primer out, combinando cuatro imparables y tres bases por bolas.

El derrotado Xiang Wang no pudo sacar un out al enfrentar a seis bateadores, aceptando tres hits con tres pasaportes y seis carreras limpias. Leonardo Reginatto le dio hit productor, al igual que Lucas Rojo, mientras que Víctor Mascai empujó con base por bolas con casa llena. Gabriel Carmo recibió al relevista Xudi Suo con sencillo productor de dos carreras y Gabriel Maciel cerró con elevado de sacrificio ya con un out.

Después de que China anotara en la parte alta de la segunda entrada, Mascai remolcó dos carreras más para Brasil con imparable en el segundo episodio. El juego se puso 11-1 en la tercera, con doble remolcador de Osvaldo Carvalho, un error y otro imparable productor de Rojo.

China fabricó otra carrera en la quinta, pero Brasil acabó el partido en el fondo de la séptima por la vía de la misericordia –regla de diferencia de 10 carreras– con sencillo remolcador de Vítor Ito que dejó tendidos a los chinos.

Pedro Da Costa Lemos se adjudicó la victoria al lanzar dos entradas un tercio, aceptando un jit y una carrera, con dos pasaportes y tres ponches.

Brasil disparó 15 imparables en el partido y recibió siete bases por bolas ante cinco lanzadores de China.

(Tomado de ESPN)

