El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente.

El planeta no discute, no argumenta, no negocia. Simplemente envía señales: olas de calor, grandes incendios, glaciares en descenso. Se dijo que un aumento de un grado y medio en la temperatura global era el límite. Y ya estamos cruzando ese límite.

En 2026, el lema del Día Mundial del Medio Ambiente es: “Un llamamiento mundial a la acción climática”. Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en el cambio climático y en las señales que nos envía el planeta. El Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente nos llama a actuar de inmediato a favor del clima.

Cada año, un país se convierte en anfitrión y organizador del Día Mundial del Medio Ambiente. La República de Azerbaiyán es, en esta ocasión, el del mayor evento por el medio ambiente del mundo.

La Demajagua