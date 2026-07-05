Cuba: el país más terrorista del mundo o la fábula de El lobo disfrazado de cordero

Gerardo Hernández Nordelo es graduado de Relaciones Internacionales y caricaturista, Héroe de la República de Cuba, Coordinador Nacional de la mayor organización popular de la isla, Comités de Defensa de la Revolución (CDR), fundada por Fidel Castro en 1960. Fue uno de los cinco jóvenes revolucionarios cubanos infiltrados en grupos terroristas anticubanos de Miami, conocidos internacionalmente como Los cinco.

Apresado en 1998 en Estados Unidos, fue condenado a dos cadenas perpetuas, incluyendo una por su supuesta participación en una conspiración para derribar las avionetas de la organización terrorista de Miami Hermanos al rescate, que violaron consecutivamente el espacio aéreo nacional y fueron derribadas en 1996 sobre territorio cubano. Su causa por espionaje —juicio totalmente político — demostró que nunca atentó contra la seguridad de Estados Unidos.

–Maribel Acosta Damas (M.A.D.): Quiero empezar con algunas de las noticias más trascendentes de los últimos tiempos sobre los movimientos de Estados Unidos en relación con Cuba en ámbitos de probable agresión: Acusación a Raúl Castro con amenaza de juicio por derribo de las dos avionetas de la Organización terrorista radicada en Miami Hermanos al Rescate en 1996, visita a Cuba de John Ratcliffe, director de la CIA en mayo último, anuncio por parte de la administración Trump de la inclusión de los CDR cubanos como parte de su lista de organizaciones y personalidades vetadas, visita a la Base Naval de Guantánamo (territorio cubano ilegalmente ocupado por Estados Unidos) del secretario de Defensa, Pete Hegseth en junio reciente. ¿Cómo interpretar todos estos movimientos, algunos aparentemente contradictorios e incluso inéditos en los casi 70 años de Revolución Cubana?

–Gerardo Hernández: Evidentemente estos movimientos no son casuales. Comienzo desempolvando archivos: Hermanos al rescate y la nueva acusación contra Raúl Castro. Hay que ponerlo en contexto.

El gobierno de Estados Unidos quiere motivos, quizás, hasta para una agresión contra Cuba. ¿Qué motivos puede encontrar? Cuba en la lista de Estados terroristas, aunque todo el mundo sabe que la administración anterior de Joe Biden sacó a Cuba de la lista de Estados terroristas porque no existía ninguna evidencia.

Sin embargo, cualquier observador diría, ¿por qué esta gente se aparece ahora con una acusación contra Raúl Castro por un hecho que ocurrió hace 30 años? Y, de nuevo hay que ponerlo en contexto. Están buscando pretextos contra Cuba como, por ejemplo, que Cuba apoyó a la FARC de Colombia. Pero sucesivos gobiernos colombianos reconocen la mediación importante de Cuba para resolver el conflicto y aprecian la participación de Cuba. O dicen, por ejemplo, que Cuba albergó a terroristas de la ETA. Pero en su momento España también agradeció a Cuba por su colaboración en este otro conflicto. En fin, no hay absolutamente ninguna razón para mantener a Cuba en una lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Es un hecho reconocido por las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

Y ellos lo saben, pero de nuevo, estas personas que pertenecen a lo que nosotros llamamos la industria del odio, dígase María Elvira Salazar, de origen cubano, de gran activismo en favor de más bloqueo contra Cuba; dígase Mario Lincoln Díaz-Balart, también de origen cubano, ambos congresistas de Estados Unidos. Él viene de una familia con una historia muy larga de odio contra Cuba, que daría para una novela. El padre de los congresistas fue cuñado de Fidel Castro y lo apoyaba en su tiempo. Después, por problemas políticos, pero también en muchos sentidos familiares, se convirtió en uno de los principales enemigos de Fidel Castro; fue fundador de la organización terrorista que preparaba acciones violentas contra Cuba, La Rosa Blanca; considerada como la organización madre de la contrarrevolución y el terrorismo desde los Estados Unidos hacia la isla.

La historia es larga, no podemos resumirla en una entrevista, pero sí le decimos a las personas, que más allá de creer en lo que puede decir un titular u otro, busquen información y descubran quiénes son estos personajes, por qué ese odio de algunas personas en Miami contra Cuba, de dónde viene esa enemistad, el por qué una parte de ese exilio, entre comillas, de cubanos en Miami tiene esas características.

Yo viví en Miami muchos años y estaba allí cuando ocurrieron terremotos en México y vi cómo la comunidad mexicana se unía para reunir ayuda para su país y su pueblo; no importaba si usted apoyaba al gobierno de Calderón o al de Fox; o si usted estaba a favor del gobierno o estaba en contra, si usted era de los partidos políticos mexicanos Partido Acción Nacional (PAN) o del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lo que importaba era que usted era mexicano y se unía para ayudar a su país México y a su pueblo. ¿Por qué eso no ocurre con los cubanos? ¿Por qué hay un huracán en Cuba que destruye media isla y cubanos en Miami abogan porque no se envíe, como dicen ellos, ni una aspirina para Cuba porque eso ayuda al gobierno; ni una latica de combustible, porque eso ayuda al gobierno, ¿ni una medicina porque eso beneficia al gobierno?

En la emigración latinoamericana lo más normal es ir a los Estados Unidos buscando mejor vida, porque ese es el canto de sirena que te venden; llegar a los Estados Unidos buscando mejor vida, ganar dólares y apenas ganan la primera chequera, como dicen ellos, apenas reciben su primer salario, ya están mandando dinero a la familia de su país. Ah, ¿por dónde lo mandan? Por Western Union o por otra agencia… pero bueno, Western Union quizá sea la más simbólica y lo más natural para un nicaragüense, un mexicano, un salvadoreño, un chileno… es llegar a Estados Unidos, ganar su dinerito y enviarle dinero a su familia por una de estas agencias.

¿Qué pasa con los cubanos?

¿Qué pasa con los cubanos? La emigración cubana surge fundamentalmente como negocio para las élites de la dictadura de Fulgencio Batista que huyeron hacia Estados Unidos al triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Y a lo largo de muchos años, este negocio de guerra contra Cuba, tiene entre sus principios ser aceptado o no, y presionar para convertirte en odiador de tu país de origen…que, si haces determinadas cosas sancionadas por esta industria, tú eres un traidor, entre comillas, por supuesto; eres un traidor a la causa, pero no solo eres un traidor, sino que Western Union no trabaja para ti porque está prohibido Western Union para Cuba. O sea, es un exilio, entre comillas, que tiene unas características muy particulares porque ha sido secuestrado por la industria del odio contra Cuba.

De mis tiempos viviendo en Miami, recuerdo como una experiencia muy dolorosa, estar en mi apartamento, sintonizar la radio y escuchar una entrevista a la hija de Augusto Pinochet en la emisora 710 Radio Mambí; recibida con bombos y platillos, hablando de las bondades del gobierno de su padre. Era un programa de una radio cubana de esta emigración a la que me refería. El patrocinador era Armando Pérez Roura, quien decía luchar por la libertad de Cuba. Entonces, para mí, que recién llegaba a Miami a cumplir mi misión, pero todavía no estaba muy ducho en estas cuestiones del llamado exilio ni en estas problemáticas, no podía explicarme cómo una persona que dice luchar por la libertad de Cuba tiene en su programa a la hija de Augusto Pinochet, alaba el “bien” hizo para Chile y aspira contar para Cuba con un Augusto Pinochet.

Menciono todo esto porque explica el devenir histórico de lo que estamos viviendo hoy: un lobby muy fuerte cubano-americano en Miami que tiene un compromiso con lo más reaccionario del exilio, entre comillas; que se cree con el mandato de “liberar” a Cuba. Y no me refiero a la gran mayoría de los cubanos – que conozco a muchos- vecinos, incluso familiares que se han ido de Cuba buscando mejores oportunidades económicas, que han llegado ahí, que no se han metido en política.

Los cinco estuvimos presos en prisiones diferentes durante 16 años, con muchísimas personas de muchísimos países, incluyendo cubanos balseros (migrantes irregulares que viajan por mar), cubanos que se habían ido por el Mariel, cubanos que habían llegado por el Bombo (sorteos de la embajada de Estados Unidos para otorgamientos de salidas de Cuba) y jamás tuvimos un solo problema con nadie y la gente nos pregunta, pero ¿cómo es posible que si ustedes eran cinco personas que defendían a Cuba, que los acusaron de ser espías, que los reconocieron en un juicio que defendían a Cuba, cómo es posible que hayan estado presos con tantos norteamericanos, con tantas personas de otros países, pero con tantos cubanos que se fueron “huyendo” de Cuba y que ustedes no hayan tenido en 16 años ni un solo problema en una prisión? Con el nivel de agresión que se vive en las prisiones, de puñaladas, de asesinatos y que ustedes no hayan tenido una sola bronca en una prisión, ¿por qué?

Puedo responderlo: porque la gran mayoría de los cubanos que abandonan Cuba lo hacen por razones económicas, siguiendo los cantos de sirena. Llegan a los Estados Unidos pensando que la vida es de una manera, se dan cuenta que es de otra, tienen que buscarse la manera de sobrevivir, algunos lamentablemente terminan cometiendo errores que los llevan a prisión; pero cuando están en prisión y cuando conocieron a estas cinco personas en prisión, decían:- bueno, espérate yo estoy en prisión porque cometí un error, o incluso porque no me gustaba el sistema en Cuba, pero lo que tú estás haciendo era defender a mi familia en Cuba, defender al pueblo de Cuba y ahí se cuenta a mi familia que está en Cuba todavía y por lo tanto yo tengo que respetar lo que tú hacías.

¿Por qué pongo este ejemplo? Porque tú no puedes entender lo que es el exilio, entre comillas, en Estados Unidos si no entiendes la diversidad de opiniones y la dictadura que se vive en esa ciudad: Cuando un cantante llega a hacer su carrera artística, no basta con eso. Dicen: – Espérate, sí, sí, yo sé que tú eres cantante, yo sé que tú vienes a vivir con tu arte, pero aquí en Miami no puedes hacer eso, aquí tienes que definirte primero políticamente y dejar bien claro si tú estás en contra o a favor de la “dictadura cubana”. Porque si no, tú no puedes hacer carrera. Podría poner muchísimos ejemplos de personas que han creído el cuento de la tierra de la libertad y decían: – En Cuba no me obligaban a definirme para yo ser cantante, ser artista, actuar en teatro o en una película. A mí no me obligaban a decir si estaba en contra del bloqueo o no, no me obligaban a decir si me gustaba Fidel o no, yo sencillamente actuaba y salía en la televisión y me creí que era un artista famoso y me fui para Miami y me encuentro que cuando llegué a Miami ahí sí tengo que definirme y sí tengo que decir ¿Estoy en contra del bloqueo o no? ¿Estoy en contra de la “dictadura cubana “o no? porque si no lo hago, no hago carrera. Y ya sabemos el voto por el que hay que optar.

Estamos hablando de una ciudad a la que llega la orquesta cubana Van Van a actuar, que es un icono de la cultura cubana, y tienen que movilizar a la Guardia Nacional de la Florida para proteger a las personas y a los músicos porque hay manifestaciones, hay agresiones y tiran botellas. ¿Por qué? Por el único hecho de que es una orquesta que vive en Cuba.

Llegamos al año 2026 con una administración que se dirigió a los votantes cubano-americanos con la promesa de que vamos a luchar por una Cuba libre

Entonces en todo este contexto, llegamos al año 2026 con una administración que se dirigió a los votantes cubano-americanos con la promesa de que vamos a luchar por una Cuba libre- eso lo han hecho todos los presidentes americanos- y esta administración lo hizo con más énfasis; cuenta con unos congresistas entre comillas, cubano-americanos que también han prometido que esta administración luchará por una Cuba libre. Ya están llegando al medio término y Cuba sigue siendo un país socialista luchando, manteniendo su Revolución y entonces se preguntan: -Bueno, qué vamos a hacer ahora…

Entonces, ¿qué se les ocurre? El rescate del caso de las avionetas

El caso de 1996 del derribo de las avionetas ¿Con qué relato? “Cuba derribó dos de las avionetas de una organización humanitaria pacifista que estaba rescatando balseros en el estrecho de la Florida. Las derribó en aguas internacionales”. Esa es la versión que presentan. Y como Cuba las derribó, y como el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) era Raúl Castro, pues el culpable es Raúl Castro y lo podemos llevar a una corte. Y esta es la lógica de esa falsa narrativa.

Primeramente, habría que recordar hechos recientes ¿en qué aguas se han atacado embarcaciones por Estados Unidos en estos últimos meses? Ya son más de 200 muertos en lanchas, en embarcaciones que Estados Unidos destruye con cohetes por la supuesta sospecha de que son narcotraficantes. Nadie lo ha comprobado. Solo lo que ellos dicen. No sabemos si son pescadores, no sabemos sus historias de vida, no sabemos si iba el hijo de alguno de ellos, un niño menor de edad, no sabemos si iba la esposa del dueño de la embarcación.

Estados Unidos se creyó con el derecho de meter un cohetazo, asesinarlos a todos y ya. No hay juicio, no hay arresto, no hay debido proceso, no hay abogados, no hay presunción de inocencia, no hay nada. Es Estados Unidos, quien se arroga el derecho de hacerlo igual en el Caribe que en el Pacífico, que; en cualquier océano porque considera que es una amenaza para su seguridad nacional.

Eso es una evidencia de actuación que nadie puede negar. ¿Y entonces qué dice Estados Unidos sobre Cuba? Pues que en 1996 Cuba no tenía el derecho de destruir unas avionetas civiles que habían violado el espacio aéreo cubano en numerosas ocasiones. Para quien quiera buscar información y quien quiera revisar los archivos públicos, existen al menos 16 notas diplomáticas de la Cancillería de Cuba al gobierno de Estados Unidos denunciando que esa organización, Hermanos al rescate, fundada y dirigida por un terrorista, estaba violando sistemáticamente el espacio aéreo de Cuba.

Esas avionetas salían de Estados Unidos, se dirigían a Cuba, volaban por encima de La Habana… En este momento estamos conversando en un barrio de La Habana, y por este mismo barrio, por el cielo, volaban esas avionetas tirando cosas para abajo: papeles, propaganda, medallas… Ellos se creían con el derecho de hacerlo.

Ponían en peligro a la aviación internacional, ponían en peligro a la población de Cuba, violaban las leyes de Estados Unidos, violaban las leyes de Cuba, violaban las leyes de la aviación internacional. ¿Y qué pasaba? Cuba no actuaba con la determinación que cualquier país hubiera actuado de una primera instancia. Cuba despegaba sus aviones de autodefensa, les advertía, los escoltaba hacia afuera, emitía una nota de protesta a las autoridades de Estados Unidos, comunicaba a la aviación civil internacional.

Nadie hizo nada. Y eso se repitió una y otra vez. Existen 16 notas diplomáticas como evidencia de esto.

¿Cuál es la historia de Hermanos al rescate?

La historia de la organización terrorista Hermanos al rescate, según refieren, es que fue creada para rescatar balseros en el estrecho de la Florida. Los balseros que huyen de Cuba, entre comillas, hacia los Estados Unidos. Llegaban allí, los recibían o los rescataban en el mar, los llevaban para Estados Unidos y automáticamente son los únicos inmigrantes en el mundo que llegando por cualquier vía: por avión, por el aire, por el mar, por tierra, por un subterráneo, por donde llegue, y usted dice: – yo soy cubano y vengo huyendo del régimen y buscando libertad, automáticamente lo acogen y un año y un día después le dan sus documentos todos.

Ahora, un paréntesis: – dígale usted a cualquier mexicano, guatemalteco, uruguayo, a cualquier persona, que, si llega a Estados Unidos por cualquier vía, legal o ilegal, y dice yo vengo buscando libertad, le dan documentos inmediatamente. Eso es para los cubanos nada más. Entonces, ahí está el personaje de José Basulto, terrorista de origen cubano implicado en la organización de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, que ya en esa época era un joven entrenado por la CIA.

Todo esto fue reconocido por él mismo, además de que existen evidencias y grabaciones de él expresando lo que voy a explicar: fue entrenado por la CIA en acción y sabotaje e infiltrado en Cuba para cometer actos de terrorismo que desviaran la atención cuando se produjera la invasión de Bahía de Cochinos o de Playa Girón en 1961. Desviar la atención con actos violentos era su misión. La invasión, todo el mundo sabe, fracasó. Basulto salió huyendo, llegó a los Estados Unidos, pero en el año 1962 regresa nuevamente a Cuba en una lancha rápida junto a otra persona. Se acerca a las costas cubanas, cañonea al actual edificio Sierra Maestra, al lado del hoy Teatro Carlos Marx.

Se acercó al hotel, disparó un cañón… ¡ahí están las grabaciones de él! Reconoce que él lo hizo, que incluso el chofer le dijo: – ¡déjame disparar a mí también!, y lo dejó disparar también, que fueron al menos 15 proyectiles. Cuando le preguntaron, dijo: – Bueno, ahí había rusos y estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. O sea, él en ningún momento pidió perdón ni se ha arrepentido por eso.

Vino en una lancha rápida, disparó un cañón contra un hotel. Regresó a La Florida, dio una conferencia de prensa, que también está en archivos públicos y se puede buscar en la prensa de la época. Ahí alardeó sobre lo que había hecho. Ahora, esa persona, unos cuantos años después, dice que es pacifista, que él quiere cambiar la realidad de Cuba a través de métodos pacíficos, pero los agentes de Cuba infiltrados en esa organización saben que eso no es cierto. Saben que él quería comprar un avión de combate en la antigua Checoslovaquia.

Nuestro agente en esa organización sabe que él estaba planeando introducir explosivos en Cuba para volar torres eléctricas. Saben -además esto se mostró en el juicio de Los cinco– que él estaba planificando construir un arma personal, más bien artesanal, pero que mataba a personas, y que estuvo planificando la posibilidad de producirla masivamente para introducirla en Cuba. Esa evidencia fue expuesta en el juicio de los cinco luchadores antiterroristas cubanos. Eso se muestra con documentación del FBI, que él no puede negar. Entonces él dice: – bueno, sí, yo reconozco que estábamos tratando de producir esta arma, y el abogado mío le pregunta: – pero ¿para qué era? El responde en acto de total cinismo: -era para lanzárselo a los balseros, y que los balseros pudieran matar peces o pájaros en la travesía por mar para podérselos comer.

Y el abogado mío, que era una persona con un buen sentido de humor, le dice: – supongo que usted le iba a tirar también la cocina para que ellos cocinaran los peces o los pájaros… ¿Por qué mejor no le tiraba la comida? Todo eso fue evidencia en juicio de Los cinco. Ahora bien, ¿cómo surge Hermanos al rescate? ¿Qué hicieron al principio? Mientras estuvieron rescatando balseros no tuvo ningún problema con Cuba.

Ellos salían en sus avionetas de La Florida, veían a los balseros en alta mar, les tiraban agua y comida para que resistieran unas horas más, llamaban al Guardacostas de Estados Unidos, la guardia costera venía, los recogía y los llevaba para Estados Unidos. ¡Felicidades! Todo el mundo contento. Una acción encomiable.

Y, por lo tanto, movió los sentimientos de buena parte del exilio. Personas como los músicos Gloria y Emilio Estefan le donaron una avioneta a José Basulto. Muchas personas dieron dinero. Entonces José Basulto se compró aviones- además de comprarse propiedades- se compró aviones y adquirió un hangar mucho más grande. Eran los tiempos de oro de Hermanos al rescate con tantas donaciones para la causa humanitaria. Aparecían en los grandes programas de tv y en grandes campañas de maratones radio televisivos.

¿Qué pasó en 1995? Se negocian nuevos acuerdos migratorios con la Administración Clinton

¿Qué dicen los nuevos acuerdos migratorios? Ley de pie seco, pie mojado. Si yo agarro al balsero en el agua, no lo traigo para Estados Unidos, lo devuelvo a Cuba. Eso cambió las leyes del juego.

¿Qué empezó a pasar? Hermanos al rescate salía con sus aviones, veía al balsero, llamaba al guardacostas, el guardacostas iba, lo recogía y lo devolvía a Cuba. Entonces la gente, los donantes de Basulto decían: – Espérate, ¿para qué yo te voy a dar dinero? ¿Para que yo voy a seguir apoyándote y contribuyendo contigo? Si cuando tú hagas lo que vas a hacer, prácticamente estás chivateando (denunciando) a los balseros. Los están devolviendo a Cuba, no los están trayendo hacia Miami. Y empezó una mala publicidad, una mala reputación de Hermanos al rescate.

Y cesaron las donaciones, cesaron las contribuciones, cesó la publicidad y cesó el negocio. Y de buenas a primera -ahí lo demostramos también en el juicio de Los cinco con las declaraciones de impuestos de José Basulto- sus ingresos disminuyeron inmensamente, tuvo que vender casas, tuvo que vender aviones, y fue mucho menos atractiva su historia.

Pero Basulto, que es un camaján entrenado por la CIA, con mucha experiencia y acostumbrado a vivir del negocio de la contrarrevolución, no iba a renunciar tan fácilmente ¿Qué hizo? Se dijo: – Ah, bueno, ahora no hay muchos balseros, pero yo voy a seguir volando con los aviones que me quedan y voy a empezar a meterme para dentro de Cuba. En esa época había una organización que se llamaba Concilio Cubano.

–M.A.D.: Estamos hablando de los 90…

–Gerardo Hernández: Sí, de los 90 hasta el 96. Los Estados Unidos, a lo largo de la historia de la Revolución, ha estado apoyando grupos contrarrevolucionarios. Lo hicieron con la CIA apoyando a los alzados de la Sierra del Escambray en el centro de la isla, apoyaron la contrarrevolución interna con sabotajes, y ciertamente empezaron a apoyar a grupos, entre comillas, disidentes. Y uno de esos grupos se llamó Concilio Cubano.

¿Por qué? Porque había muchas organizaciones diferentes de la, entre comillas, oposición, viviendo de la ayuda americana, pero al final ninguna tenía ninguna influencia, ningún poder realmente. ¿Y ellos qué pensaron?:- Bueno, vamos a agruparnos en Concilio Cubano, vamos a unir a todas estas organizaciones, algunas de las cuales son el marido, la mujer y un hijo, que son los tres miembros de la organización; pero bueno, si eso reporta dinero, bienvenido sea.

Idearon unir a toda la oposición cubana en una especie de sombrilla que se llamó Concilio Cubano, cuyo jefe era un muchacho muy inteligente, abogado de profesión, graduado de derecho, amigo mío de la infancia, dicho sea de paso, de mi barrio habanero de La Guinera. Criados prácticamente juntos en primaria y en secundaria, Leonel Morejón Almagro era el jefe de Concilio Cubano. El 24 de febrero de 1996, Concilio Cubano iba a tener una especie de congreso, una reunión con el afán de unir a todos los grupos.

José Basulto sabía que en esa época no había o había muy pocos balseros que rescatar, pero él, tiempo antes anunció en una conferencia de prensa que iba a volar sobre Cuba con sus avionetas el 24 de febrero, en apoyo a Concilio Cubano. Estamos hablando de una persona que ya ha violado el espacio aéreo varias veces. Y eso está documentado. Se muestra en imágenes porque cuando violaban el espacio aéreo de Cuba, llevaban en los aviones un periodista de los canales de televisión de Miami, tanto en inglés como en español, que iban registrando sus acciones. Y cuando regresaban a Miami, alardeaban en la televisión de Miami, proyectaban las imágenes y decían: -. Hicimos esto en Cuba, y los aviones del ejército en Cuba no tienen gasolina, y Cuba no se puede defender. ¡Cubano, súmate a nosotros!

Y en conferencia de prensa previa al 24 de febrero de 1996, Basulto mismo anuncia: – ¡Hermanos al rescate va volar sobre Cuba en apoyo a Concilio Cubano! En ningún momento dice vamos a salir a buscar balseros.

–M.A.D.: ¿Él no lo dice porque sabe que en esa época prácticamente no había balseros?

–Gerardo Hernández: Exacto. Ese día Basulto sale a volar, pero ¿qué pasa? Cuba, alertada por el propio José Basulto, emite una última nota diplomática, en la que dice: – No vamos a tolerar más violaciones en nuestro espacio aéreo, cualquier avión que provenga, que viole nuestro espacio, asumirá las consecuencias.

Es una nota diplomática, pero en términos firmes. Pero no solo hizo eso. Cuba contactó además a la Aviación Civil Internacional y pide establecer, para ese día, una zona de exclusión debajo del paralelo 24, pidiendo a la Aviación Internacional: -Por favor, no queremos que haya aviación circulando en esta área, que es responsabilidad nuestra, porque vamos a estar conduciendo este día unos ejercicios militares, y eso es muy peligroso.

En sus esfuerzos, Cuba llegó hasta pedir una zona de exclusión militar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decirle a Basulto: -no vueles, que te vas a meter en una cabeza de caballo (un problema), no vueles por ese día. Mira, tenemos permiso para una zona militar.

Pero Basulto hace caso omiso. Salió ese día con tres avionetas, en una iba él. Dos fueron derribadas y él mismo alentó que siguieran a pesar de las advertencias de Cuba de no sobrevolar el espacio aéreo nacional. Y cuando vio que dos fueron derribadas, le dio marcha atrás a la suya y se salvó.

Yo fui inculpado y apresado en Estados Unidos. Estuve acusado del cargo de conspiración para cometer asesinato, y cumplí 16 años en prisión. Tenía cadena perpetua, me acusaron por la muerte de las cuatro personas que estaban en las dos avionetas derribadas. Y cuando preguntan: -bueno… ¿qué hizo Gerardo Hernández? Todavía hoy tú le puedes preguntar a cualquiera de los más recalcitrantes enemigos de Cuba, ¿qué hizo Gerardo Hernández para que lo acusen de conspiración? Y de los más avezados, algunos te dirán, yo no sé, pero él es culpable porque lo dice Estados Unidos; otros te dirán, él envió el plan de vuelo. No, el plan de vuelo lo envió la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos como un procedimiento regular, que cuando un avión va a salir, tiene que mandar el plan de vuelo a Cuba.

Y así lo hicieron. Fue Estados Unidos quien envió las coordenadas. Hay gente que te dice: – ah, bueno… él mismo dijo que iban a volar el 24 de febrero en una conferencia de prensa. Entonces tú preguntas: – ¿Qué hizo Gerardo Hernández? Nadie sabe qué hizo. Mucho menos van a saber qué hizo Raúl Castro.

Supongamos que hay un juicio en Miami para enjuiciar a Raúl Castro; encontrarlo culpable de conspiración para cometer asesinato, es imposible. Para encontrarlo culpable tienen que demostrar que había una conspiración para derribar las avionetas en aguas internacionales. Porque si como ocurrió, Cuba prepara un plan en términos legales para derribar las avionetas que se meten en su espacio aéreo que ponen en peligro al país, eso es legal. Cualquier país tiene derecho a protegerse.

Entonces no es suficiente demostrar que Cuba hizo un plan para decir: – la próxima vez que vengan las vamos a tumbar. Tendrían que demostrar que Cuba tenía un plan para derribar las avionetas en aguas internacionales. Y las evidencias que existen, demuestran lo contrario. Sería un absurdo que un país vaya a tener un plan para derribar avionetas… y de este modo: – ¡No cuando entren! ¡Túmbalas antes que entren! ¡Eso no se le ocurre a nadie!

–M.A.D.: Es curioso que en los últimos días este tema no tiene la máxima visibilización de días atrás. ¿Por qué?

–Gerardo Hernández: Yo hice un meme… trato de estar en el tema de las redes sociales adaptándome a los nuevos tiempos. A pesar de que pasé buena parte de mi vida sin saber lo que era un teléfono celular, he tratado de apurarme en el tema de las redes sociales. Y me acuerdo que puse un meme que decía: – ¡No destapen la caja de Pandora porque van a encontrarse con unas cuantas cosas incómodas!

Y efectivamente ellos lanzan esta acusación y empiezan a salir elementos. Empiezan a salir videos del propio José Basulto diciendo: – Sí. Nosotros fuimos entrenados por la CIA en acción y sabotaje para cometer actos de sabotaje en Cuba con bombas… ¿Quién nos enseñó a matar a nosotros, los Estados Unidos? Eso lo dice Basulto. Y entonces nos fuimos para otro país y desde ahí seguimos planeando cómo atacar a Cuba. Eso lo dice José Basulto. Entonces, qué pensamos cuando esa misma persona dice: – ahora yo soy pacifista. ¡Imagínate que quisiera volar por arriba de la Casa Blanca y tirar cositas para abajo! ¿Cuántas veces lo podrían hacer? ¿Qué tiempo durarían haciendo eso? ¿Por qué con Cuba sí y con Estados Unidos no? Es realmente irónico que un país que ha organizado la mayor cantidad de actos terroristas contra Cuba, quiera acusar a Cuba de conspiración para cometer asesinato, por algo que ocurrió hace 30 años, cuando ha sido demostrado que Cuba solo se defendió desde el derecho absoluto de proteger a su población ante cualquier intento de violación espacial.

–M.A.D.: ¿Que este tema haya descendido en su ofensiva mediática, significa que sacaron cuentas?

–Gerardo Hernández: Esa es la imagen que yo tengo. Mira, ¿qué pasó cuando el caso el famoso caso de Los cinco en septiembre de 1998? Hay que remitirse a los antecedentes. En mi opinión, ¿qué pasó con Los cinco? ¿Por qué los cogieron presos? Yo te digo, por un chivatazo. Alguien delató. Y en septiembre de 1998 cuando nos arrestan, ya llevaban más de un año vigilándonos. Y sabían que nosotros no estábamos haciendo nada contra el gobierno de Estados Unidos, que estábamos observando a las organizaciones terroristas Alfa 66 y Hermanos al rescate, a los comandos F-4. Estábamos observando a esa gente y tratando de investigar sus planes de terrorismo contra Cuba. Ellos lo sabían, y nos dejaron tranquilos. Pero, ¿qué pasó? En julio de 1998 visita La Habana una delegación del FBI y tiene un intercambio con la Seguridad del Estado en Cuba. Eso fue algo inédito. Y la Seguridad cubana, el Ministerio del Interior les proporciona información, diciendo: – Mira a esta gente, las bombas del año 1997 en los hoteles que causaron la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo, fueron organizadas de esta y esta manera… Cuba les da toda esa información. Y el solo hecho de que se haya hecho público que oficiales del FBI vinieron a La Habana y se entrevistaron con la Seguridad Cubana, molestó muchísimo a la industria del odio en Miami. ¿Y qué hicieron? Tomaron revancha: – Mira, esta gente que son espías (Los cinco), que los hemos estado observando hace rato, que no han hecho nada como para llevarle un juicio, pero vamos a echarles mano y vamos a hacer un escándalo para cortar esta cooperación que se está produciendo. Agentes del FBI yendo a Cuba, cooperando… Cuba dando información, eso no conviene. ¡Cuando se enteró la ex congresista cubana de ultraderecha Ileana Ross, puso gritos en el cielo! ¡Eso es riesgo público! Y convenció a Janet Wood Reno, la Fiscal General de Estados Unidos Miami, entre 1993 a 2001. Entonces fuimos apresados.

Nos arrestaron a Los cinco, se armó el escándalo y cualquier posibilidad de acercamiento y de cooperación entre los dos países, se echó a perder porque el escándalo era los espías de Castro. Y es más o menos lo que está ocurriendo ahora. Hay muchas fuerzas abogando porque haya relaciones normales entre los dos países, porque haya cooperación, porque haya negocios. Pero hay mucha fuerza adversa también porque al final no conviene a la industria del odio.

Han pasado años abogando por la empresa libre. Pues bien, ayuda a la empresa libre. Han pasado años criticando a Cuba porque no permitía la libre empresa, ahora la permite. Permite entonces que Estados Unidos y Cuba tengan relaciones normales. … No, no, no… Hace falta un pretexto.

¿Cuál es el pretexto? Funciona así: -Vamos a desempolvar el caso este de hace 30 años para acusar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas… En mi opinión, eso fue lo que hicieron. Pero cuando empiezan a salir las evidencias, entonces se les complica la campaña. Pero a su vez es interesante que quienes dieron la cara con este show de la acusación no fue el Fiscal General de la Florida, ni eso ocurrió en Washington, en el Departamento de Justicia. Eso fue a nivel de la República Bananera de Miami, como le llamamos nosotros.

Entonces- en mi opinión- no es nada serio que se sustente, aunque, por supuesto, no es de subestimar el poder que tienen ellos de seguir avanzando con un show, con un juicio, etc. Pero es un juicio que ellos saben que legalmente no ganarían nunca.

Radio Bayamo