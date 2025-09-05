Celebran Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba en Cali, Colombia

El XXXIV Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba en Colombia, que se celebrará aquí desde hoy y hasta el próximo día 7, devendrá en una tribuna para exigir el levantamiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla.

Fotos: Cubainformación

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, la coordinadora de Juventudes del Comité de Amigos de Cuba en Cali, Sara Palmezano, comentó que la reunión sentará las bases del trabajo venidero para las acciones solidarias con la mayor de las Antillas y se convertirá además en un espacio de rechazo a toda forma de injerencia imperialista.

La sede del encuentro será el edificio del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) y se tiene prevista la presencia del coordinador general de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, Norberto Galiotti, así como del coordinador nacional del Movimiento de Amistad y Solidaridad Venezuela-Cuba, Jhonny García.

Durante la jornada de mañana los participantes asistirán a una ponencia sobre el pensamiento del prócer cubano José Martí y la vigencia de su legado, en tanto se desarrollará el Foro Actualización del Recrudecimiento del Bloqueo a Cuba y la Solidaridad Continental como respuesta, con los panelistas Galiotti y García.

También sesionarán cuatro mesas de trabajo con los temas Juventudes Solidarias; Solidaridad afectiva con Cuba; Comunicación Contrahegemónica y Popular contra el Bloqueo y el Intervencionismo Imperialista; y Fortalecimiento y Crecimiento del Movimiento de Solidaridad Colombia-Cuba.

Para el día de la clausura del evento, el domingo 7, habrá una plenaria donde se discutirán las conclusiones, los delegados aprobarán el plan de trabajo a seguir en los meses venideros y se divulgará una declaración política.

El presidente del Comité de Amigos de Cuba de Cali, Diego Guzmán, procederá por su parte a entregar la presidencia pro témpore del Movimiento de Solidaridad con Cuba a la casa que ostentará esa distinción por el próximo año.

Palmezano detalló que habrá espacio igualmente para celebrar la cultura de ambos países.

Además de las manifestaciones artísticas propias del país neogranadino, actuarán para los asistentes al encuentro los cantautores cubanos Reinier Valdés y Elaín Morales.

El XXXIV Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba estuvo precedido por la celebración del panel Solidaridad Continental con la mayor de las Antillas y Venezuela

En esta edición el evento se celebra bajo el lema “¡No más Bloqueo contra Cuba, Basta Ya!”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959