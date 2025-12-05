Intervendrán pesistas granmenses en clasificatorio centrocaribeño

Encabezados por Ludia Montero Ramos, cuatro granmenses participarán con la selección de Cuba en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Montero Ramos, primera pesista cubana que conquistó medalla en un campeonato mundial, con dos de plata en Pattaya 2019, será la representante de los 48 kg, como lo hizo en la cita del orbe de octubre pasado, en Forde (Noruega).

En ese regreso al máximo nivel, la oriunda de Río Cauto terminó cuarta en arranque (83 kilos), décima en envión (100 kilos) y sexta en biatlón (183 kilos), mientras establecía topes nacionales en los tres ejercicios.

A la capital dominicana, sede de la única justa de este tipo, del 8 al 12 próximos, viajarán, además, los hermanos jiguaniseros Raibet (60 kg) y Yorelvis Machado Olivera (94 kg), junto al también riocautense, Edisnel Corrales Rondón (79 kg).

La subcampeona mundial, la cienfueguera Marifelix Sarría (más de 86 kg), encabeza a las muchachas, y entre los hombres lo hace el pinareño Arley Calderón (65 kg).

Completan la nómina del equipo femenino, Thalía Castillo (53 kg), Lisney Adame (63 kg), Erdilianys Chamizo (69 kg), Yeniuska Mirabal (77 kg), Ayamey Medina y Lorena Montoya (86 kg).

Con la selección masculina también hicieron el grado Otto Oñate (60 kg), Yodanis Linares (71 kg), Emanuel de la Rosa (88 kg) y Ariolvis Begué (110 kg).

Camilo Reynaldo Ramírez, comisionado nacional de pesas, confirmó a Jit que el principal objetivo es llevar equipo completo a la justa centrocaribeña, aunque para lograrlo los forzudos tendrán que ubicarse entre los primeros nueve puestos en sus respectivas divisiones.

La cita deportiva que se celebra cada cuatro años y tuvo su primera edición en Ciudad de México en 1926, está prevista del 24 de julio al 8 de agosto próximos.

La Demajagua