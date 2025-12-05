OMS alerta sobre los desafíos para la eliminación de la malaria

El Informe Mundial sobre la Malaria alerta que en 2024 se registraron 282 millones de casos de malaria y 610 mil muertes por esta causa, cerca de nueve millones de casos más que el año anterior.

Se estima que el 95 por ciento de estos fallecimientos ocurrieron en la Región Africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la mayoría se produjeron entre niños menores de cinco años.

No obstante, un uso más amplio de nuevas herramientas, incluidas las redes de doble ingrediente y las vacunas, ayudó a prevenir aproximadamente 170 millones de casos y un millón de muertes en 2024, según el reporte global de la OMS.

La quimioprevención de la malaria estacional se ha ampliado y se implementa en 20 países, llegando a 54 millones de niños en 2024, lo cual representa un aumento respecto a los aproximadamente 0,2 millones de 2012.

Hasta la fecha, la OMS ha certificado a 47 países y un territorio libres de malaria.

Cabo Verde y Egipto obtuvieron la certificación en 2024, y Georgia, Surinam y Timor-Leste se unieron a ellos en 2025.

El documento muestra que la resistencia a los medicamentos antipalúdicos está creciendo y obstaculiza el logro de la eliminación de la malaria.

“Las nuevas herramientas para la prevención de la malaria nos brindan nuevas esperanzas, pero aún enfrentamos desafíos importantes”, declaró el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El aumento del número de casos y muertes, la creciente amenaza de la farmacorresistencia y el impacto de los recortes de financiación amenazan con revertir el progreso logrado en las últimas dos décadas, advirtió.

La reducción de las muertes por malaria —una meta clave de la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030— sigue lejos de alcanzarse.

En 2024, se registraron 610 mil muertes, lo cual equivale a 13,8 muertes por malaria por cada 100 mil habitantes, más del triple del objetivo mundial de 4,5 muertes por cada 100 mil habitantes.

El informe de este año subraya una gama cada vez mayor de riesgos para los esfuerzos de eliminación de la malaria, además de la amenaza de la resistencia a los medicamentos antipalúdicos y las amenazas biológicas, los fenómenos meteorológicos extremos también contribuyen al aumento de los brotes de malaria.

Los cambios de temperatura y las precipitaciones están alterando los hábitats de los mosquitos y, por consiguiente, los patrones de transmisión.

Igualmente, los conflictos y la inestabilidad en las regiones afectadas provocan interrupciones de los servicios de salud, limitando el acceso a la atención y retrasando el diagnóstico y el tratamiento oportunos.

El desafío se agrava por el estancamiento de la financiación mundial en la última década, pues en 2024 se invirtieron tres mil 900 millones de dólares en la respuesta a la malaria, menos de la mitad del objetivo de financiación de nueve mil 300 millones de dólares para 2025.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959