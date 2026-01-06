Justicia de EE.UU. retira acusación clave contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró formalmente una de las principales acusaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al eliminar de su expediente la afirmación de que lideraba una organización narcotraficante denominada "Cártel de los Soles".

En la nueva redacción de la acusación formal, el presidente venezolano sigue siendo acusado de participar en una conspiración para el narcotráfico

Esta acusación, promovida durante la administración de Donald Trump en 2020, había sido utilizada como justificación para acciones contra el país latinoamericano.

La acusación revisada ya no describe al “Cártel de los Soles” como una organización criminal real, sino que lo refiere ahora a un “sistema de patrocinio” y una “cultura de corrupción”. En el documento original de 2020, este supuesto cártel se mencionaba 32 veces, mientras que en la versión actual solo aparece dos.

El gobierno de Venezuela ha rechazado consistentemente la existencia de dicho cártel, calificando las acusaciones como una “infame y vil mentira” para justificar una intervención ilegítima y un cambio de régimen.

Cabe destacar que el “Cártel de los Soles” no es mencionado en informes clave sobre narcotráfico, como la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas de la DEA estadounidense o el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU.

Esta modificación legal ocurre en un contexto de grave escalada, luego de que Estados Unidos lanzara una agresión militar en territorio venezolano el pasado sábado, acción que culminó con el secuestro del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. Caracas ha denunciado estos hechos como una gravísima agresión con el fin de apoderarse de los recursos estratégicos de la nación.

Fuente: RT

