Serguéi Lavrov denuncia retórica nuclear de Macron como amenaza para Rusia

El diplomático explicó que Moscú no necesita de un conflicto armado con Europa. Foto: Sputnik.

Tomado de teleSURtv.net

“Si él (Emmanuel Macron) nos considera una amenaza, convoca a una reunión de los jefes de los Estados mayores de los países europeos y de Gran Bretaña, dice que es necesario utilizar armas nucleares, se prepara para utilizar armas nucleares contra Rusia, esto es, por supuesto, una amenaza”, así lo aseguró el titular de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en rueda de prensa.

LEA TAMBIÉN

Encuentro entre Trump y Macron revela que UE no estará en las negociaciones sobre Ucrania

Al referirse al reciente discurso del presidente francés a la nación, el jefe de la diplomacia rusa criticó la retórica nuclear del mandatario y catalogó de vaga y nerviosa su declaración sobre la inadmisibilidad de la capitulación de Ucrania.

De igual modo, el canciller comparó a Macron con los líderes Adolfo Hitler y Napoleón Bonaparte, por el marcado perfil antirruso de sus mensajes. No obstante, señaló algunas diferencias.

“Porque ellos declararon directamente: ‘Tenemos que conquistar a Rusia, tenemos que derrotar a Rusia’. Y él, aparentemente, quiere lo mismo, pero por alguna razón dice que es necesario luchar contra Rusia para que no derrote a Francia, que Rusia representa un peligro para Francia y para Europa», significó Lavrov.

🗣🇷🇺🇫🇷 El canciller de Rusia compara a Macron con Napoleón y Hitler



A diferencia de los instigadores de las mayores guerras de Europa, el presidente francés, Emmanuel Macron, no dice explícitamente que quiere conquistar Rusia, sino que llama a la guerra debido a una supuesta… pic.twitter.com/VBjMXq1jxh — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 6, 2025

Al mismo tiempo, Lavrov aclaró que el jefe de Estado francés tiene la posibilidad de abordar sus preocupaciones con su par ruso, Vladímir Putin, y no lo hace, aunque declara que se comunicará con él. Asimismo, refirió que el mandatario del gigante eslavo ha calificado de delirantes y absurdas las ideas en torno a la preparación de una supuesta guerra contra Europa y Francia, en particular. El diplomático explicó que Moscú no necesita de dicho conflicto armado.

En cuanto a las ideas de Occidente sobre el despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania, la máxima autoridad de la Cancillería rusa subrayó el propósito hostil de la idea y afirmó que los países occidentales no querrán acordar los términos de una regulación pacífica, si se despliega un contingente extranjero, porque este creará ‘hechos sobre el terreno’.

«Estudiaremos la presencia de estas tropas (europeas) en territorio ucraniano de la misma manera que estudiamos la posible presencia de la OTAN en Ucrania», agregó.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, también criticó las declaraciones del presidente francés, asegurando que las mismas a menudo están desconectadas de la vida y entran en contradicción.

🇷🇺🇫🇷 Las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, a menudo están desconectadas de la vida y contradicen declaraciones anteriores, expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. pic.twitter.com/oNST5vVTVQ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 6, 2025

En la tarde de este miércoles, Emmanuel Macron ofreció un discurso a sus conciudadanos, en el que afirmó que Rusia se había convertido en una amenaza para Francia y Europa. En tanto, prometió aumentar el presupuesto militar y abrir un debate sobre el uso de armas nucleares francesas para defender a toda la Unión Europea.

«La declaración del líder francés es un manifiesto contra los esfuerzos de paz para resolver el conflicto ucraniano. Macron lleva mucho tiempo probándose la armadura neonapoleónica y sueña con liderar el ‘partido de la guerra’ europeo. En su discurso a la nación, no habló del bienestar de los franceses. Más bien, estaba obsesionado con la ‘amenaza rusa’. En esto, Macron no se diferencia mucho del terrorista nuclear Zelenski. No habla de paz, habla de la Tercera Guerra Mundial, en la que no puede haber ganadores», escribió en su canal de Telegram el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Leonid Slutsky.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma