Realizan Segundo Encuentro de Jóvenes del Sistema de la Televisión en Granma

En el marco de las celebraciones por las TRES décadas de fundada la televisora granmenses CNC TV Granma, se realizó la SEGUNDA edición del encuentro de Jóvenes Realizadores del Sistema de la Televisión en Granma. Durante la cita se debatieron temas relacionados con creaciones audiovisuales, desafíos actuales del periodismo con amplio enfoque en el empleo de las plataformas digitales, y la responsabilidad ética frente a las audiencias jóvenes.