Casas de cultura protagonistas de la etapa estival en los poblados

Los instructores de arte de la Casa de Cultura Hermanos Montalvo, en el poblado de Cascajal, dieron inicio al verano este domingo con una serie de actividades culturales en el parque central del Consejo Popular, que incluyeron diversas manifestaciones artísticas para todas las edades.

Yeney Piovet, instructora de Teatro y parte del equipo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que aunque es una tradición de la localidad ofrecer actividades para niños y jóvenes en estas fechas y horarios variados, las limitaciones actuales dificultaron llevar a cabo la programación completa con la calidad de años anteriores.

Arletys Márquez, organizadora cultural, detalló que la jornada comenzó con actividades infantiles, destacando la presentación teatral de la payasita Colorina.

En las categorías de literatura y danza, el movimiento de artistas aficionados exhibió el talento de congueras, declamadores y decimistas.

La noche se dedicó a los jóvenes, quienes disfrutaron de música tradicional cubana y juegos participativos con enfoque educativo.

Thalia Alonso Castriz, madrina de una niña que disfrutó de la jornada, enfatizó la alegría que estas actividades traen a los niños del pueblo, señalando que en la difícil situación actual, ellos “más que nadie, necesitan despejar y divertirse”.

El ambiente veraniego se inició incluso antes, el 1 de julio, con una exposición artesanal de gran envergadura en la Casa de Cultura.

Esta muestra responde a los intereses del poblado, pues la artesanía es la manifestación artística más arraigada, con un fuerte movimiento de jóvenes aficionados en modalidades como el tejido, el bordado y la pintura.

En esta última, se destacó Pedro Luis Ramírez, artista reconocido a nivel nacional.

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