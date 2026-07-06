Concluyó en Italia tradicional encuentro de amantes del tabaco cubano

En la ciudad italiana de Matélica concluyó la XX edición del Encuentro Amigos de Partagás, donde se realizó una muestra de la cultura y tradiciones de Cuba, en particular la de su afamado tabaco, señala hoy un comunicado.

En este evento, que tuvo lugar del 1 al 5 de julio en esa urbe de la central región de Las Marcas, ubicada 200 kilómetros al noreste de esta capital, participó una representación de la Embajada de Cuba en Italia, encabezada por el jefe de esa misión diplomática, Jorge Luis Cepero, quien fue recibido por el alcalde de la localidad, Denis Cingolani.

La ceremonia de recibimiento, efectuada el sábado último en la sede del ayuntamiento local, contó con la presencia del impulsor de esta iniciativa, Francesco Minetti, y en la misma Cingolani entregó a Cepero una placa conmemorativa, como expresión de la larga amistad entre Cuba y Matélica, apunta una nota de los organizadores.

El diplomático agradeció, en nombre de su país, por la celebración de este encuentro que fortalece los vínculos entre ambos pueblos, en tanto el alcalde expresó que “nos sentimos especialmente honrados de haber recibido la visita del embajador” y reafirmó que “Matélica siempre será amiga de Cuba”.

El evento contó con el patrocinio de la embajada cubana, así como de las administraciones locales de la comuna de Castelraimondo, de la ciudad de Matelica, del municipio Macerata y de la región de Las Marcas, con el apoyo de importantes empresas, entre ellas Diadema SpA, importador exclusivo de Habanos en Italia.

A lo largo de cinco jornadas, las calles de esa ciudad permanecieron adornadas con banderas de la nación caribeña junto a las de Italia, mientras que en sus plazas y lugares más significativos se desarrollaron múltiples actividades relacionadas con la isla.

Se realizaron seminarios, presentaciones de libros cubanos, talleres, muestras pictóricas y fotográficas, además de conciertos que llenaron de colores, sonidos, aromas y sabores cubanos el lugar hasta el domingo último, cuando concluyó la vigésima edición de esta cita, que cada año atrae a más de dos mil personas de unos 40 países.

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