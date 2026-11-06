Cuba a duelo crucial ante Corea en Mundial sub-23 de béisbol

La selección cubana debutará hoy ante Corea, en un juego que sabe tendrá mucho peso en el ordenamiento final del grupo preliminar B de la VI Copa del Mundo sub-23 de béisbol, que comienza hoy en tres ciudades de Nicaragua.

Sin mucho tiempo para quitarse el cansancio de un agotador viaje desde La Habana, los entrenadores valoraron anoche las mejores opciones para empezar el duelo, sin que tuvieran totalmente definido el lineup.

‎ El mentor Guillermo Carmona ratificó a José Ignacio Bermúdez para la apertura, pero dejó claro que el resto de los lanzadores estarán listos para si se diera la oportunidad de preservar un marcador favorable.

‎ Carmona lamentó que después de cubrir en tres grupos el periplo La Habana- Panamá-Managua el clima tampoco los ayudó a su llegada al final del destino para poder realizar al menos una sesión de entrenamiento este jueves.

‎ Los muchachos están optimistas y deseosos de jugar bien, aunque tenemos un debut exigente ante un equipo asiático, que domina los fundamentos y suele armar buenas selecciones, comentó el timonel a la Agencia Cubana de Noticias.

‎ Para Bermúdez resulta además de una gran responsabilidad, un reconocimiento el hecho de haber sido elegido para el primer partido, que además ofrece la oportunidad a Cuba para desquitarse de la blanqueada por 0-4 sufrida en el Mundial de 2022.

‎ No he trabajado todavía ante ninguna selección coreana, mas eso no resulta pretexto para que Cuba salga a sacar out, comentó el pícher de Mayabeque.

‎ La mayoría de los jugadores cubanos vivieron este jueves una tarde emocionante y de aprendizaje al coincidir en el aeropuerto de Managua con Justin Baker, leyenda del béisbol estadounidense y mundial, quien elogió la calidad histórica del béisbol insular.

‎ Baker destacó la calidad de los jugadores nacidos en la isla y no descarta que en un futuro pueda ofrecer clínicas con niños y jóvenes.

El calendario competitivo depara además los juegos Sudáfrica ante Venezuela y Japón frente a Gran Bretaña en el mismo segmento clasificatorio y en el grupo A jugarán Chequia ante Taipéi de China, Panamá contra Puerto Rico y como colofón el duelo entre anfitriones mexicanos y Australia, al término de la ceremonia inaugural.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.