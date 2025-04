Presidenta alude a campaña de México subida por Trump a red social

El mandatario estadounidense difundió la víspera a través de su red social Truth Social uno de los videos de la campaña impulsada por el gobierno de México contra el consumo de esa sustancia ilícita.

A juicio de la jefa del Ejecutivo, esta resulta una señal sobre el reconocimiento “de que hay que atender las causas, que el fenómeno de la droga o de la drogadicción no solo es un asunto de policías, de Guardia Nacional”.

“Por supuesto, tiene que haber trabajo para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a Estados Unidos y lleguen a los jóvenes mexicanos, y eso tiene que ver con una parte de la política de seguridad y de justicia, pero hay una parte sustantiva que es la atención a las causas”, expuso.

Recordó la existencia de muchos estudios sobre las razones que llevan a un joven a acercarse a un grupo delictivo.

“No solamente es tener dinero, no solamente es un asunto de necesidad económica. Muchas veces es un asunto de identidad, que las y los jóvenes requieren una identidad”, señaló al subrayar que “la identidad de un grupo delictivo es una falsa identidad”.

“Lo que queremos –reafirmó- es que haya una identidad vinculada con el arte, con la cultura, con el deporte, con una vida llena de acceso a derechos”.

Sheinbaum se mostró sorprendida porque Trump subió a su red social “tal cual la campaña que estamos haciendo en México”, la cual le fue enviada hace aproximadamente una semana.

En enero pasado, esta nación de Latinoamérica lanzó la iniciativa Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata, dirigida a jóvenes, adolescentes y familias de todo el país para exponer el daño que puede causar ese opioide y prevenir su consumo.

“El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como la hay en algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, principalmente. No queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos” esta campaña, afirmó entonces Sheinbaum.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959