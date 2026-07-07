En el verano, más cerca de la comunidad

El Verano con mi gente en Granma, tiene entre sus diversas propuestas culturales, el sello de varios colectivos de las artes escénicas. La llegada a comunidades apartadas o espacios alternativos enriquecen la etapa estival.

Entre las opciones veraniegas de estas primeras jornadas destaca la gira Cantar a Teresita, de Teatro Andante, la cual comenzó por el municipio de Guisa.

La misma se realizará este mes de julio y se presentará en diversas comunidades del territorio granmense.

Igualmente, se suman a estas opciones el Circo Granma con su periplo por los municipios costeros.

La gira que empezó por la comunidad Realengo de Campechuela, se extenderá hasta Media Luna, Niquero y Pilón.

La Guerrilla de Teatreros también protagoniza las opciones veraniegas con un recorrido dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a través del cual llegará a comunidades como Santa Isabel, El Chungo y Peralejo, por solo mencionar algunas.

Las giras de las artes escénicas, sumadas a las presentaciones en teatros, sedes de colectivos y otros escenarios, aportan al esparcimiento y amplían la programación veraniega en el territorio.

Radio Bayamo