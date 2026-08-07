Cuba y Puerto Rico por bronce en el béisbol de Santo Domingo

Cuba y Puerto Rico medirán hoy sus pulsos por la medalla de bronce del béisbol en Santo Domingo 2026, duelo de orgullo entre dos novenas que quedaron a una victoria de la disputa dorada.

Ambas selecciones cerraron la superronda con tres éxitos y dos derrotas, ubicadas tercera y cuarta tras Panamá (4-1) y Nicaragua, que igualmente terminó 3-2, pero aseguró el boleto a la final al vencer a cubanos y boricuas en esta instancia.

Por primera vez en 60 años el beisbol cubano no concluye ni primero ni segundo en el beisbol de estas citas regionales. Desde 1966 archivaban 10 oros y tres platas.

La tropa dirigida por Germán Mesa vio escapar ayer la opción de discutir el título al caer 5-6 frente a Nicaragua, en un desafío de sobresaltos donde un racimo de seis carreras en el segundo capítulo pesó como una losa sobre la reacción antillana.

Yoel Yanqui abrió el marcador con cuadrangular en el primer episodio y añadió después un doble impulsor, pero los pinoleros respondieron sin demora ante Raymond Figueredo y Yankiel Mauris, castigados con tres sencillos, un doble y varios boletos que encendieron la ofensiva rival.

Saúl Orozco remolcó dos anotaciones, Cheslor Cuthbert empujó otra y Elián Rayo aportó un biangular productor en el ataque que decidió la suerte cubana, pese al trabajo de contención posterior de Frank Herrera y Yuniel Batista.

Luis Vicente Mateo conectó dos jonrones, uno de ellos en el sexto para avivar la remontada, mientras Henry Quintero aportó un imparable impulsor, aunque el cerrador Sergio Umaña preservó la mínima ventaja nicaragüense con el último out.

Puerto Rico, por su parte, quebró ayer el invicto de Panamá al derrotarlo 4-1 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, resultado que confirmó su presencia en el encuentro por el tercer lugar y envió a los canaleros a la final ante Nicaragua.

El bronce pondrá frente a frente a dos elencos que conocen el filo de la presión y llegan heridos, pero todavía con una medalla al alcance del último swing.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.