Fiesta de la Cubanía, un espacio para el arte y la identidad nacional

Bajo la premisa Nuestro destino, la Patria, la Fiesta de la Cubanía, celebrará la identidad y cultura nacional del 17 al 20 de octubre, con un programa que hoy contempla presentaciones artísticas, teóricas e invitados de lujo.

Será la ciudad de Bayamo, en la oriental provincia Granma, sede de la edición 32, que se desarrollará durante la Jornada por el Día de la Cultura Cubana (20 de octubre), una de las más importantes del país.

No podíamos pasarla por alto; tenemos la responsabilidad de seguir defendiendo la Patria, y que la cultura siga jugando su papel fundamental, aún en circunstancias complejas, afirmó hoy a Prensa Latina el director del comité organizador, Ridiel Roblejo.

Si bien la Fiesta de la Cubanía comenzará el día 17 con la Ceremonia de las Banderas, desde el 9 tendrá lugar un programa artístico, con expediciones culturales, paneles, exposiciones, presentaciones literarias, conciertos y proyecciones cinematográficas, explicaron en conferencia de prensa dos de los integrantes del comité, Damiana Pérez y Juan González Fiffe.

Dentro de la cartelera, destaca la apertura de 13 áreas temáticas principales, vinculadas a diferentes manifestaciones artísticas, tradiciones y al público infantil y juvenil; para Reidel Roblejo “ese es el destino, la patria, y que la cultura esté donde está el pueblo”.

Asimismo, contarán con la actuación del grupo musical mexicano Los Ekis, y 33 invitados nacionales, entre los que figuran las Orquestas Aragón, Original de Manzanillo, de Cámara de las Tunas, Cándido Fabré y su Banda, la compañía Teatro Andante, el Colectivo Teatral y el Ballet Folklórico de Granma y la solista María Victoria Rodríguez.

A ello se suma la inauguración del 34 Evento Teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana, con charlas de prestigiosos investigadores del país y la 39 Jornada de Cine Cubano e Internacional, que incluirá proyección de filmes y presentaciones literarias de Ediciones Icaic (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos).

Este año, la Fiesta está dedicada al aniversario 205 del natalicio del patriota bayamés Francisco Vicente Aguilera (1821-1877), al aniversario 65 de la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y al discurso Palabras a los intelectuales, pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Roblejo, también director provincial de Cultura de ese territorio, destacó que el comité consideró la Fiesta de la Cubanía el espacio idóneo y necesario para honrar al patriota bayamés y a la vanguardia artística del país.

Ante la decisión, Magda Resik, vicepresidenta primera de la Uneac, resaltó que para la organización ha sido un honor «muy grande» esta dedicatoria en la Fiesta de la Cubanía «que evoca todos los momentos fundacionales de la nación, del alto patriotismo y de los bayameses».

Además se reconocerán los centenarios del líder histórico Fidel Castro, el cineasta Julio García Espinosa, los aniversarios del poeta Cintio Vitier Bolaños (105), del Teatro Manzanillo (170), la Asociación Hermanos Saíz (40), el Centro Provincial de Superación para la Cultura (40), la Casa de la Nacionalidad Cubana (35) y la profesionalización del grupo Teatro Andante.

Radio Bayamo