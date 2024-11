Cuba tras el paso de Rafael y actualización sobre el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional

Cubadebate actualiza sobre las labores de recuperación y el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional.

Restablecen sus operaciones aeropuertos del occidente y centro de Cuba

Pantalla informativa en la terminal 1 del aeropuerto internacional José MartÍ, en La Habana. Foto: Corporación de la Aviación Cubana S.A./Facebook.

La Corporación de la Aviación Cubana S.A. informó en redes sociales sobre el restablecimiento de los servicios y operaciones aéreas en los aeropuertos de La Habana, Varadero, Cienfuegos y Villa Clara, desde las 12:00 meridiano de este jueves.

“Los pasajeros que tenían previsto viajar en los días de la suspensión de los servicios, deben ponerse en contacto con la agencia o la aerolínea con quién adquirió el boleto para reprogramar su viaje”, indicó la fuente.

No se reportan fallecidos tras el paso de Rafael por Cuba

El miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este jueves a través de su cuenta en la red social X que “no se reportan fallecidos en Cuba” como consecuencia del paso del huracán Rafael por el territorio.

“Se mantiene la atención a la población evacuada y se trabaja en la creación de condiciones y el retorno gradual a la normalidad del país”, subrayó.

Gracias a evacuación temprana en regiones afectadas no se reportan fallecidos en #Cuba, tras paso de huracán #Rafael.



Ministerio de Salud Pública puntualiza medidas para garantizar sostenibilidad de los servicios

🩺Ministro de Salud Pública de Cuba @japortalmiranda preside Grupo de Dirección para situaciones de Desastres del @MINSAPCuba.

General de División Ramón Pardo Guerra recorre áreas afectadas en la provincia de Artemisa

El Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa, General de División Ramón Pardo Guerra, recorre áreas afectadas por el huracán Rafael en la provincia de Artemisa.

#FuerzaCuba

Empresa Eléctrica de La Habana informa sobre teléfonos habilitados para reportar afectaciones

Teléfonos habilitados en el puesto de mando

provincial de Empresa Eléctrica de La Habana, para reportar sobre

afectaciones a las infraestructuras eléctricas (postes caídos,

transformadores en el suelo, árboles sobre las líneas, cables caídos,

etc) que tengan en su zona:76463282

76463283

76463284

76463285

76463286

76463289

En fotos, afectaciones en La Habana tras el paso del huracán Rafael

Afectaciones en La Habana tras el paso del huracán Rafael: calle I entre 13 y 15, Vedado. Foto: Enrique González (Enro) / Cubadebate.

Afectaciones en La Habana tras el paso del huracán Rafael: reparto Mulgoba, municipio Boyeros. Foto: Enrique González (Enro) / Cubadebate.

Afectaciones en La Habana tras el paso del huracán Rafael: reparto Mulgoba, municipio Boyeros. Foto: Enrique González (Enro) / Cubadebate.

Afectaciones en La Habana tras el paso del huracán Rafael: Vedado.

Afectaciones en La Habana tras el paso del huracán Rafael: Calle 23, Vedado.

Afectaciones en La Habana tras el paso del huracán Rafael: Calle 23, Vedado.

Comienzan acciones de recuperación en La Habana.

En video, vea más información sobre la estrategia de recuperación del SEN en Cuba

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, informó que se ha restablecido con éxito el suministro eléctrico en una zona desde Matanzas hasta Sancti Spíritus y ahora se trabaja en llegar hasta Holguín.

Han logrado reiniciar unidades en algunas áreas, pero enfrentan desafíos debido a las líneas de transmisión y distribución dañadas por el huracán Rafael.

La certificación de estas líneas es crucial antes de una mayor progresión, lo que requiere un enfoque cauteloso para evitar cualquier problema adicional en el proceso de recuperación.

En las últimas horas fue posible llevar energía a las centrales termoeléctricas Guiteras y Nuevitas para iniciar respectivos procesos de arranque.

Más de 10 islas de generación emergente dan cobertura en Centro, Oriente y en Pinar del Río, cifra que debe aumentar.

Presidente Díaz-Canel: “Estamos en pie y combatiendo”

Evaluamos temprano los daños provocados por #Rafael. La recuperación se centra en Artemisa, La Habana y Mayabeque. Ya se levanta el SEN del centro al oriente, y se evalúan los daños en occidente para iniciar allí también su recuperación. Estamos en pie y combatiendo. #FuerzaCuba

Etecsa reporta más de 1400 sitios de radiobases afectados tras paso del huracán Rafael

ETECSA informa que partir de la desconexión del SEN provocada por los fuertes vientos del huracán Rafael, se reportan más de 1400 sitios de radiobases afectados, que representa aproximadamente el 60% del total en el territorio nacional.

Igualmente, más 570 gabinetes que soportan 90 mil servicios de telefonía fija.

Fase recuperativa para Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud

NOTA INFORMATIVA No. 6 DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL SOBRE EL HURACÁN RAFAEL

7 de noviembre de 2024, 09:00 horas

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el huracán Rafael se aleja del territorio nacional y no representa peligro para Cuba, por lo que se decidió pasar a la etapa de recuperación a partir de las 10:00 horas de hoy, a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud y a la normalidad las provincias de Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

Se reconoce la labor desplegada por los institutos nacionales de Meteorología y Recursos Hidráulicos, los órganos de dirección en todos los territorios, los medios de comunicación nacionales, provinciales y municipales y a la población por la disciplina y la solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y la respuesta a este evento.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

Realizan celaje de los circuitos de transmisión y sub transmisión en el occidente del país

La Empresa Eléctrica de La Habana informa que los fuertes vientos y precipitaciones asociadas al potente evento hidrometeorológico que pasó por nuestro país, causaron la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en horas de la tarde de ayer, en momentos en que se trabajaba en su desconexión preventiva.

Lo anterior complica el proceso de recuperación que incluye en su etapa inicial el recorrido (celaje) de los circuitos de transmisión y sub transmisión.

En este minuto se trabaja en la evaluación de los daños de los circuitos priorizados para lograr microsistemas en el occidente del país y posteriormente el enlace con el SEN.

Para mantener el balance de generación y demanda en el SEN el Despacho Provincial de Carga no pude abrir ni cerrar ningún circuito sin el resultado del celaje que se está realizando.

“Solicitamos a la población que a través de nuestras vías oficiales nos hagan llegar información sobre afectaciones a las infraestructuras eléctricas (postes caídos, transformadores en el suelo, árboles sobre las líneas) que tengan en su zona, esto agilizará el proceso de recuperación y por ende el restablecimiento del servicio eléctrico en el menor tiempo posible”.

En este minuto se trabaja, también, en el celaje de los circuitos de distribución priorizados de las UEBs municipales que responden a hospitales y fuentes de abasto de agua.

“Contamos con 413 linieros dentro de los cuales se encuentran los Contingentes de las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus; los medios técnicos, dígase carros ligeros, cestas y camiones de brigadas, superan los 150. Se conformaron las brigadas mixtas con la FAR, ETECSA, MINAGRI, MICONS, Áreas Verdes y Comunales, para las acciones asociadas a la poda y recogida de desechos derivados de esta”.

Pedimos a los clientes no tocar cables caídos, ante cualquier incidencia deben reportar por las vías oficiales de nuestra empresa. A la población habanera, confianza en los eléctricos, con nosotros no hay noche, no hay descanso, no hay fatiga.

Algunas torres de alta tensión en autopista Habana Artemisa fueron derribadas

Torres de alta tensión autopista Habana Artemisa quedaron así después del ciclón.

