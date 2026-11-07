Cuba registra 733 personas dependientes por cada mil en edad laboral

En 2025, Cuba registró 733 personas dependientes por cada mil en capacidad de trabajar, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), divulgadas esta semana.

La relación de dependencia demográfica (RDD), según la convención estadística global, expresa la proporción de personas en edades potencialmente dependientes (menores de 15 años y mayores de 60) respecto a la población en edad laboral (de 15 a 59 años).

Su magnitud condiciona la carga que soporta la población potencialmente productiva y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y de las políticas de protección y asistencia social.

Se trata de un indicador directamente relacionado con el acelerado envejecimiento demográfico de la población, que en el caso de Cuba, la ha posicionado como la nación más envejecida de la región latinoamericana y caribeña, con un 26,7 por ciento de su población de 60 años y más.

Las brechas territoriales son notables: Villa Clara presentó la mayor RDD provincial, con 792, algo lógico si se tiene en cuenta que es el territorio más envejecido del país; mientras que Artemisa registró la menor, con 689.

A nivel municipal, Plaza de la Revolución, en La Habana, alcanzó el valor más elevado (943) y Antillas, en Holguín, el más bajo (478), lo que evidencia que el fenómeno no se distribuye de manera homogénea y exige respuestas diferenciadas.

El demógrafo Juan Carlos Alfonso, vicejefe de la ONEI, advirtió en entrevista con Prensa Latina en octubre que la situación demográfica del país necesita hoy más que nunca comprenderse e incorporarse como sustento de las políticas públicas.

Seguimos «hablando de los planes y programas como si Cuba no hubiera perdido un millón y medio de habitantes en los últimos cuatro o cinco años y cerca del 27 por ciento de la población que tenemos sume 60 años o más”, precisó.

Alfonso subrayó que el problema no radica en el tamaño de la población, sino en su estructura y en la capacidad de sostenerla.

En ese contexto, la RDD se convierte en una herramienta clave para entender los desafíos que la dinámica poblacional plantea. También recuerda la urgencia de avanzar hacia una organización social de los cuidados que reconozca su valor, promueva la corresponsabilidad y evite que esa carga recaiga de manera desproporcionada sobre las mujeres.

Según Alfonso, entre las respuestas en marcha, el trabajo en casitas infantiles y casitas de cuidados para adultos mayores en empresas, así como la política integral de cuidados.

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