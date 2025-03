Mujeres en El Salvador marcharán por derechos

Convocada por el Bloque Ecofeminista, las mujeres se reunirán en el céntrico parque Cuscatlán, en esta capital, para demandar derechos que son postergados en un país eminentemente machista.

La víspera la Comisión de Mujeres del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) se reunió con representantes del Ministerio de Trabajo, para exponer sus demandas y exigir el cumplimiento de los convenios internacionales en defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), explicó que previo al Día Internacional de la Mujer llegaron al Ministerio de Trabajo para exponer la gran cantidad de despidos en las diferentes instituciones públicas, en los cuales la mayoría son mujeres.

Mientras en la semana, la Asamblea Legislativa aprobó la trigésima sexta prórroga del régimen de excepción, la medida que arropa al Plan Control Territorial (PCT) vigente desde 2019 y que es vista como la política estrella del gobierno que le permitió reducir el índice de asesinatos hasta 1.9 por cada 100 mil personas.

Al realizar esta nueva petición de ampliación, el gabinete de seguridad del gobierno justificó que las maras o pandillas adoptan nuevas formas para buscar un resurgimiento. Por otra parte, el Bitcoin y la política gubernamental con ese criptoactivo se mantuvo en la atención de la población luego de un presunto desafío del gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) al no cumplir lo acordado para que se le otorgara un préstamo de cerca de mil 500 millones de dólares.

Entre las condiciones acodadas con el ente financiero están limitar el accionar gubernamental en el uso del activo digital.

En un mensaje esta semana el presidente Nayib Bukele acentuó que la política salvadoreña “No, no se detiene” ahora con lo acordado con el FMI y afirmó que “si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los ‘bitcoineros’ nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro’.

En la semana, organizaciones salvadoreñas expusieron cómo marchan demandas sobre justicia de varias masacres cometidas en el país durante la guerra, evento que coincidió con una decisión judicial para extraditar de Estados Unidos a uno de los acusados en el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto.

La información trascendió este jueves durante la celebración de una conferencia de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Mecies) que aboga por la verdad y la justicia transicional en el país.

Un comunicado de Mecies subrayó que la respuesta de todos los poderes e instituciones del Estado ante los crímenes de lesa humanidad y de guerra que ocurrieron en el marco del conflicto armado es la impunidad institucionalizada.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959