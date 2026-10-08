Recuerdan en Cuba caída en combate del Che Guevara

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rememoró hoy el 67 aniversario de la caída en combate del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y parte de sus compañeros de lucha en Bolivia.

“Quienes apostaron por asesinarlo para borrar su pensamiento, nunca imaginaron que sus ideas revolucionarias y antimperialistas se enraizaran en los pueblos de Nuestra América y en quienes cada día batallamos por la libertad, la soberanía y por un mundo más justo e inclusivo”, escribió Rodríguez en X.

Conmemoramos el 67 aniversario de la caída en combate del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y parte de sus compañeros de lucha en Bolivia. Quienes apostaron por asesinarlo para borrar su pensamiento, nunca imaginaron que sus ideas revolucionarias y antimperialistas se enraizaran en los pueblos de Nuestra América y en quienes cada día batallamos por la libertad, la soberanía y por un mundo más justo e inclusivo. #CheVive — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 8, 2026

En la misma red social, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba subrayó que el Che sigue siendo bandera de lucha y esperanza.

“Su pensamiento, ejemplo y compromiso revolucionario mantienen plena vigencia y continúan inspirando a millones en el mundo”, refirió el mensaje de la cancillería.

El 8 de octubre de 1967, el Che Guevara fue herido y capturado en combate en la quebrada del Yuro, en Bolivia, y ejecutado por el ejército boliviano al día siguiente.

Radio Bayamo