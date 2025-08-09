Parque infantil “Elpidio Valdés”, ofrece variadas opciones en la etapa veraniega

El parque infantil “Elpidio Valdés”, ubicado en el Parque de Ferias Granma, es una de las principales plazas para el disfrute de las familias bayamesas y granmenses.

Su acondicionamiento de cara a la presente etapa estival, con el apoyo de varias empresas, ha permitido recuperar varios de los equipos de recreación.



Las ofertas gastronómicas y de juegos durante la semana se mantienen, aunque se refuerza la participación de diversos actores económicos con variadas opciones, los fines de semana.



Tras la culminación del verano 2025, se prevé la continuidad del plan de acciones para el aprovechamiento de una de las plazas tradicionales para vacacionar en Granma.



Aunque restan elementos por perfeccionar para elevar la calidad del servicio, el Parque de Ferias Granma, mantiene las puertas abiertas para todos aquellos que busquen disfrutar el verano.

