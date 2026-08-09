Granma prepara su Feria del libro

La edición 34 de la Feria Internacional del Libro, capítulo granmense, se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre, consolidándose como un evento cultural de gran relevancia en la región.

El encuentro estará dedicado especialmente al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y rendirá homenaje a la vida y obra del notable escritor riocautense Erasmo de los Ángeles Rondón Soto, cuya contribución a la literatura cubana será resaltada mediante encuentros que abordarán su producción literaria e impacto en la narrativa nacional.

En esta ocasión, la Federación de Rusia será el país Invitado de Honor y figuran como escritores homenajeados : la poeta, narradora, crítica literaria y editora cubana Marilyn Bobes, reconocida por su destacada trayectoria en las letras nacionales, y el Doctor en Ciencias Filosóficas José Bell Lara, cuyo trabajo académico y literario ha marcado una significativa influencia en el pensamiento filosófico cubano.

Además de las presentaciones de libros y encuentros con autores, la feria programará actividades para promover la lectura entre niños y jóvenes, talleres, firmas de libros y exposiciones temáticas que convertirán a Bayamo en un espacio para celebrar la literatura y la cultura durante esos días.

La Feria Internacional del Libro en Granma reafirma así su compromiso con la promoción del conocimiento, la memoria histórica y el intercambio cultural, consolidándose como un evento imprescindible para escritores, lectores y amantes de la literatura en Cuba.

La Demajagua