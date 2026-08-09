Reservas de crudo en EE.UU. sufren fuerte desplome ante cierre de Ormuz (+ video)

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (EE.UU.) descendió a 304,81 millones de barriles, su nivel más bajo desde marzo de 1983, tras la decisión del presidente Donald Trump de extraer crudo para contener el incremento de los precios energéticos, provocado por el cierre del estrecho de Ormuz como consecuencia del conflicto armado iniciado el 28 de febrero por Washington e Israel contra la República Islámica de Irán.

De acuerdo con datos del Departamento de Energía estadounidense y Bank of America Global Research, las reservas actuales garantizan un suministro para 43 días, lo que representa una caída del 0,92 por ciento respecto a los 307,65 millones de barriles registrados la semana anterior y una reducción del 24,32 por ciento frente a los 402,74 millones contabilizados en el mismo período del año pasado.

El Gobierno estadounidense prometió extraer 172 millones de barriles en un plazo de 120 días, de los cuales ya ha inyectado al mercado aproximadamente 108,6 millones de barriles, reduciendo la producción nacional en la misma proporción comprometida.

La liberación masiva de crudo busca compensar la interrupción del tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde transita hasta una quinta parte del petróleo mundial y que permanece bloqueada tras cinco meses de agresiones militares.

En respuesta al conflicto, Irán cerró el paso marítimo e inició conversaciones con Omán para establecer un mecanismo conjunto sobre acuerdos de navegación, precisando que este diálogo no implica una reapertura inmediata del estrecho.

El vaciado paulatino de estos inventarios limita la capacidad de respuesta de la administración estadounidense frente a eventuales perturbaciones energéticas si la confrontación bélica se prolonga. El propio Trump advirtió el 17 de junio sobre el riesgo de agotar rápidamente estos recursos energéticos debido al ritmo actual de extracción.

RECOMENDAMOS LEER | EE.UU. decreta nivel máximo de alerta por 94 incendios forestales activos

“Nos quedaremos sin reservas en unas cuatro semanas”, advirtió Trump. En sus más recientes declaraciones, señaló a las grandes petroleras norteamericanas, entre ellas ExxonMobil y Chevron, de beneficiarse financieramente con la coyuntura bélica y demandó disminuir los precios de venta al consumidor en las estaciones de servicio.

Advertencias sobre el acelerado agotamiento de las reservas de EE.UU.

Ya en mayo pasado, medios como CNN habían advertido que la administración de Donald Trump estaba agotando la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) a un ritmo acelerado frente a anteriores gestiones, situando los inventarios en sus mínimos desde principios de los años ochenta.

Pese a sus pasadas críticas a las liberaciones de crudo bajo la presidencia de Joe Biden —cuando la SPR cayó a 347 millones de barriles en 2023—, el actual conflicto con Irán derivó en retiros récord de 9,9 millones de barriles en solo siete días a mediados de mayo, reduciendo los fondos un 10 % hasta los 374 millones de barriles en ese lapso.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz interrumpió el tránsito de más de 1.200 millones de barriles, según S&P Global Energy. Para atenuar el déficit, cerca de la mitad del petróleo liberado entre abril y mayo se destinó a exportaciones hacia Europa y Asia.

El analista principal de petróleo de la firma Kpler, Matt Smith, advirtió que las reservas estratégicas no son ilimitadas y que la necesidad de reabastecer esos barriles en el futuro terminará impulsando los precios al alza, al tiempo que señaló que Estados Unidos funciona como un proveedor de último recurso ante la demanda global de crudo.

RECOMENDAMOS LEER | ‘Malware’ y manipulación: la IA alcanza niveles inéditos de autonomía en nuevo incidente de seguridad

“Incluso si se llega a un acuerdo mañana, probablemente se tardarán seis semanas en desbloquear el estrecho, lo que solo aumentará la presión sobre los inventarios durante la temporada alta de demanda de verano”, declaró Helima Croft, directora global de estrategia de materias primas de RBC Capital Markets, a CNN.

En paralelo, los centros comerciales de almacenamiento sufrieron caídas severas. En Cushing, Oklahoma, las existencias descendieron a 24,5 millones de barriles, rozando el piso operativo técnico de 20 millones.

Ante el descenso de los inventarios internos, analistas evaluaron eventuales límites a los envíos al extranjero para contener el valor del combustible, aunque la Casa Blanca descartó esa posibilidad para evitar desequilibrios en el mercado internacional.

Radio Bayamo