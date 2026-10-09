Evalúan autoridades granmenses implementación del proyecto arrocero vietnamita en Yara

Las máximas autoridades del Partido y el gobierno en Granma, sostuvieron intercambios con los especialistas Vietnamitas y cubanos que laboran en el programa arrocero que se implementa en el municipio de Yara.

En la Comunidad José Martí de ese territorio, Yudelkis Ortiz Barceló primera secretaria del Partido en Granma y Yanetzi Terri Gutiérrez gobernadora en la provincia, junto a la dirección del Partido y el gobierno en Yara y los responsables de la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique, apreciaron el molino instalado en esa localidad, con tecnología de última generación, el cual tiene capacidad para procesar una coma dos toneladas de arroz por hora, con excelente calidad y con capacidad técnica para empaquetar el producto en diferentes volúmenes.

Asimismo la comitiva recorrió el área destinada a la construcción el centro de alojamiento y logística para los colaboradores vietnamitas, donde se realizarán acciones constructivas que también beneficiarán a la Comunidad.

Igualmente se recorrieron terrenos plantados de arroz, listas para el corte que muestran buen rendimiento productivo por hectáreas, a pesar del daño ocasionado a las plantaciones por una tormenta local severa.

Dinh Xuan Vui, representante por la parte Vietnamita en Granma, dijo que el proyecto fortalece las relaciones económicas y sociales entre Cuba y su país y que el objetivo es producir arroz para mejorar la alimentación de la población.

Argumentó que actualmente existen 250 hectáreas plantadas, y que trabajan para cultivar dos mil en un corto tiempo, hasta llegar a las 25 mil que es la meta propuesta.

Por su parte Ángel Chávez Núñez, especialista principal para el cultivo del arroz , refirió que el proyecto constituye una vía de impulsar la producción de arroz con el apoyo de los vietnamita, la cual favorece la economía del país y la alimentación del pueblo.

Destacó que los mayores beneficios son para la parte cubana, ya que todo el arroz que se cultive será dedicado a la alimentación del pueblo cubano.

Precisó el especialista que se continuará preparando áreas para la siembra de arroz , pertenecientes a la Empresa Fernando Echenique y estableciendo convenios y encadenamientos con productores particulares .

La primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, reconoció el trabajo conjunto desarrollado hasta el momento y exhortó a continuar trabajando unidos en este programa q constituye una alternativa para avanzar en la producción de este renglón de gran importancia en la economía del territorio y el país y muy acogido en la cocina cubana.

La Demajagua