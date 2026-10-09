Nuevo llamado desde Italia a poner fin al bloqueo EEUU contra Cuba

El reconocido economista y activista político italiano Luciano Vasapollo asegura que hoy, ante la agresión y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba, el ideario político, ético y moral del comandante Ernesto Che Guevara mantiene total vigencia.

Por: Mario Muñoz Lozano

Corresponsal jefe en Italia

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina en esta capital, el dirigente de la Red de los Comunistas reconoció el difícil momento que atraviesa la humanidad con una ultraderecha que avanza tanto en Europa como en América Latina.

Vasapollo puso como ejemplo los resultados alcanzados por su representante, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, frente al candidato de las fuerzas progresistas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Expresó que en medio de tal contexto es necesario defender el pensamiento político, económico, científico y militar del Che, para transmitir a los jóvenes una perspectiva otra, no solo revolucionaria, sino de democracia socialista.

El académico italiano señaló que a 59 años de su asesinato en Bolivia y frente a la agresividad de Washington hacia la isla caribeña, el ejemplo del Che es imprescindible, porque Estados Unidos está haciendo una guerra contra Cuba.

No solo se trata del bloqueo, que existe desde hace 65 años, subrayó, contra Cuba lo que estamos viendo “una guerra económica, financiera, comercial, es un genocidio. El genocidio no es solo contra los hermanos palestinos, hay un genocidio silencioso contra Cuba”.

Vasapollo advirtió que, según las normas del derecho internacional establecidas por Naciones Unidas, cuando un país intenta destruir completamente un pueblo, está cometiendo un genocidio, y eso es lo que está tratando de hacer Estados Unidos con Cuba.

El intelectual italiano opinó que ante esa guerra son más necesarias las ideas de grandes revolucionarios como José Martí, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.

Apuntó que la “batalla de ideas”, a la que convocaba el líder de la Revolución cubana, hoy es más “importante que nunca para defender la autodeterminación y la soberanía de Cuba, que no es un país terrorista, es un país de paz”.

Sobre el impacto del cerco estadounidense a la nación antillana, Vasapollo indicó que cuando se obstaculizan los suministros de energía, alimentos, medicamentos y dispositivos sanitarios, el objetivo es acabar con las condiciones materiales de vida de millones de personas.

El profesor universitario italiano explicó que la denuncia cubana al bloqueo habla explícitamente de un “castigo colectivo” y de un “genocidio silencioso que cobra vidas”.

Son palabras de enorme gravedad, dijo, que deberían llevar a la comunidad internacional a reflexionar sobre la legitimidad de una política que pretende provocar un cambio político mediante el sufrimiento económico y social de todo un pueblo.

“Cuba no es una amenaza. El bloqueo es una amenaza para la posibilidad de que un pueblo viva, comercie y se desarrolle libremente”, apuntó.

El dirigente comunista dijo que, frente al incremento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, la solidaridad material y política hacia Cuba es vital.

“La solidaridad política significa demostrar que Cuba no está sola, significa demostrar que mientras Cuba se defiende, defiende también la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y la solidaridad tiene un sentido mayor, demostrar que otro mundo es posible, otro mundo necesario”, comentó.

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