Comienza Morada y se escucha una línea que en sí misma dice mucho de Buena Fe y del concepto que defienden como banda: Las mejores canciones son las más viejas. Quizás sea porque somos gente de tradiciones o porque la música está intrínseca en el ADN de cada cubano y una buena propuesta artística nos marca de por vida. La única certeza es que luego de 20 años, esta agrupación creada por Israel Rojas y Yoel Martínez, ha pasado a ser parte del acervo cultural de este país, de su pueblo, así como esos temas de antaño que nos enamoraron.

Este álbum—el trece de la banda, licenciado bajo el sello de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, Egrem,— hace un recorrido en 14 canciones por la fusión, la trova, el pop, el pop-rock, y el son. Según Israel, parte de los temas que conforman el fonograma fueron concebidos durante la etapa de confinamiento. Carnal ve la luz en noviembre del 2019, se estrena en febrero del 2020 en el Karl Mark y en marzo se diagnosticaron los primeros casos de covid 19.

Precisamente, los temas de Morada nacen de las cavilaciones, las reflexiones, los análisis, los conflictos y las emociones que fueron dándose en casa. Eso le da un plus a cada letra. Luego, fueron descubriendo que el disco iba a tener mucho del hogar, de ese lugar donde te sientes seguro y protegido.

“Extrañábamos la convivencia con el resto de los muchachos del grupo, los ensayos, los conciertos. Por eso nos dimos cuenta que la casa era más que las paredes que conforman el lugar donde habitas, sino que un concepto más amplio de ese sitio que te cobija y te protege. Así fue que llegué a la conclusión de que el disco se llamaría Morada e iba a rondar, conceptualmente, alrededor de todo eso, cuenta a Cubadebate el músico cubano.

Morada es eso: un álbum que se pensó como si fuese una casa, un lugar de amparo, de amor, desde la entrada hasta la salida.

Eso significa que no miremos a la realidad de manera crítica—agrega Israel—porque en los lugares en los que uno se desarrolla, o las pasiones a las que nos entregamos, no están compuestas solo por momentos felices, sino que tienen partes áridas y uno las siente y las quiere.

Pintura de Dausell Valdés que ilustra el nuevo CD de Buena Fe

El álbum va dirigido a todos aquellos que gustan de este tipo de letras que te exhortan a pensar; una propuesta que dialoga con la canción de autor, con la trova. “Está apuntando a nuestro público, al que ya está, y al que se suma porque llega a la conclusión de que estas canciones le atraen y le resultan atractivas”.

La estructura de Morada está concebida como si fuese una especie de preguntas y respuestas. La canción “Las más viejas”, según Israel, responde a una a una afirmación, a veces cuestionamiento, otras pregunta, que le hace la gente cuando le dicen que los temas que más les gustan son los más viejos.

“Por supuesto. Creciste con esas canciones al punto de que ya no son nuestras, sino tuyas. Fuiste a los conciertos, te casaste, te enamoraste, te divorciaste, tuviste hijos, todo eso acompañado por las letras que forman parte de la banda sonora de tu vida. Es lógico que le sea difícil a una canción nueva competir con toda la carga emotiva que tiene esa vieja.

“Se enamoraron de esa estética y a los temas nuevos hasta los miran con repulsión. Comenzamos así porque queríamos hablar un poco sobre esa experiencia del creador que tiene que ganarse el derecho a oreja y abrirle camino a las nuevas propuestas con mucho empeño, teniendo muchas veces como enemigo a las canciones que generó antes. Nos dimos cuenta que podría ser un homenaje a todas esas grandes canciones, ya no de Buena Fe, sino de la cultura cubana; esas que nos definen como nación”.

A partir de ahí, el disco va navegando por un conjunto de temáticas y todo el tiempo hay un juego con el oyente. En este sentido, Israel está consciente de que hoy día no es muy inteligente pensar de esa manera en la música, pero hacerlo diferente sería traicionar su esencia. Generalmente los artistas están apostando por sencillos que se peguen, con un buen audiovisual, pero a nosotros nos cuesta trabajo eso. No imagino a García Márquez queriéndote vender una novela por capítulos .

Por esta misma línea, el integrante de la agrupación, dice que en su caso hacen discos, una especie de playlist o de agrupación de canciones, que contienen una dramaturgia y una lógica de disfrute, de consumo, de deleite.

“Que vayas poco a poco escuchando las canciones y dándote cuenta de que una se concatena con la otra, y se va armando un discurso estético coherente con el título del fonograma”.

Obviamente hay temas que destacan más que otros—refiere el artista— independientemente de que el creador las conciba como un todo. “Las canciones tienen vida propia, luego la gente las desgaja y se queda con la que con la que más le gusta. ¿Cuál será? No sé. A veces, la que menos tú te piensas tiene más éxito. Para mí todas son parte de mi alma”.

***

Buena Fe. Foto: Archivo.

Israel Rojas comenta que Morada tuvo a su favor, justamente, el confinamiento. “Ha sido un disco al que, desde el punto de vista conceptual, le he podido dedicar mucho más tiempo. Ha sido un fonograma muy difícil de hacer porque en materia de producción el país cambió: la economía, la crisis migratoria, la energética…Esos problemas terminaron impactando al propio equipo de trabajo con el que habitualmente hacíamos las producciones. No estaba cien por ciento enfocado en hacer un disco porque tenían otras prioridades”.

Ante este reto fue necesario ir innovando en el camino y buscar nuevos creadores. “Eso ha sido a la larga muy bueno para el disco. Al principio fue muy duro: volver a conformar otro equipo, arriesgarse con gente nueva. Intento y error. Todo ese esfuerzo, esa montaña de trabajo, más la meta que teníamos de sacar un disco en el 2023 sí o sí, a pesar de cualquier pesar, dio frutos. Logramos un binomio perfecto: un trabajo bien concebido y un equipo de gente joven con muchas ganas de hacer. Eso diferencia a Morada de Carnal. Además, cerró un ciclo creativo que también comprende a Sobreviviente, y abre nuevas posibilidades, etapas experimentales y temáticas a la hora abordar la canción”.

Este material refleja el Buena Fe que somos hoy, responde Israel a la siguiente pregunta. Creo que sería demasiado pretencioso decir que un disco pueda ser la fotografía de una nación, porque un país es tan diverso y complejo que es muy difícil que una obra sea capaz de abordarlo en toda su magnitud.

Morada muestra las inquietudes que tienen los músicos de Buena Fe. Son padres, cabeza de familia, sus hijos están creciendo y demandan mucho tiempo. Hay todo un universo de nuevas temáticas interesantes que abordar.

“‘Carnes’, por ejemplo, trata de toda esa gente que se va, muchas veces detrás de una felicidad que tenía, y no hablo exactamente de migración, sino del espíritu de esta época insaciable en la que, por desgracia, las redes sociales y la digitalización nos hace creer que la vida no está dentro de uno, y que lo que pasa afuera siempre es más atractivo y cautivante”.

En este fonograma también sumaron canciones que llevaban compuestas muchos años y que no tenían donde ubicar en discos anteriores, como “Quien olvidó” y “Sur y mares”.

Israel Rojas refiere que la expectativa con este álbum es que llegue a la mayor cantidad de público posible, pero también, que sea una caricia para todo aquel que lo necesite.

“Lo decíamos en ‘Carnal: estas canciones son la manera más violenta en que golpeo al que me ofende. Un objetivo de este disco es demostrarle a nuestros enemigos— o a esa gente que ha decidido serlo porque nosotros no somos cultores de enemistades—que estamos vivos creativamente y que no traicionamos la estética de nuestro proyecto”, enfatiza Israel.

El disco—así como la agrupación—sigue apuntando a la buena fe del ser humano, a la búsqueda constante de nuevas temáticas, de maneras de hacer la canción de autor dentro de una estética pop, sin ningún tipo de prejuicio, pero también muy vinculada con la vida, con la poesía y con el crecimiento del ser humano. Sin vulgaridades, sin ofender, sin buscar conflictos sino al contrario, tejiendo buenas vibras entre la gente; convirtiendo a la música en una morada.