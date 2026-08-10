Realizan campesinos granmenses labores productivas en vísperas al centenario de Fidel Castro

En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Primer Soviet de América campesinos junto a las máximas autoridades de la provincia Granma realizaron un trabajo voluntario con motivo del centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Pese al complejo contexto actual, cerca de cuarenta y siete mil campesinos en este territorio suroriental adoptan alternativas para aportar a la soberanía alimentaria de la nación en correspondencia con la confianza depositada por el líder en ese sector.