López Obrador confirma cumbre presidentes de 12 países por migración

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional donde dio la información, explicó que se reúnen ese día en el sur y ya invitó a los titulares y cancilleres de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá.

Ya casi todos han confirmado la asistencia y faltan solamente por hacerlo Gustavo Petro, de Colombia, y Guatemala por el tema de las elecciones.

Dijo que esos son los 12 países, incluido México como anfitrión, los más comprometidos en el tema migratorio en la región, unos como emisores y otros como vías de tránsito, y lo cierto, admitió, es que el éxodo ha crecido mucho.

Adelantó que van a tratar como un acuerdo de buena vecindad todo lo relacionado contra la pobreza. Será buena vecindad por el bienestar de nuestros pueblos para buscar que con la ayuda mutua se pueda atender el problema de la migración.

Saltando a un tema relacionado, insistió en que a la Cumbre de las Américas cuando se convoque a la X edición, se deben de invitar a todos los países sin exclusiones para que realmente cumpla con el sentido de su convocatoria.

El asunto salió a colación cuando le preguntaron si asistirá a la reunión de la alianza de Países del Pacífico el 14 y 15 de noviembre donde estará la presidenta golpista de Perú Dina Boluarte, actual titular pro tempore de esa organización. Dijo que no pensaba ir pero el presidente Biden le ha insistido en que asista y va a ir.

Allí replanteó su desacuerdo con que se convoque algo como Cumbre de las Américas cuando no es así pues no se invitan a todos y por eso no fui a la anterior.

Ahora, dijo, está de por medio el golpe de Estado al presidente constitucional Pedro Castillo quien no fue aceptado por la oligarquía debido a su condición de indígena y humilde maestro, por ser indígena, lo cual es una actitud racista y discriminatoria.

Entonces, dijo, se callaron todos los organismos de derechos humanos, de la ONU, de la OEA que son independientes entre comillas y solo actúan cuando no van a causar enojos a los gobiernos hegemónicos.

Por eso yo no quería ir a esta reunión de los países del Pacífico en San Francisco porque sirve para avalar a un régimen espurio y yo no quiero caer en eso con mi presencia allí.

Sin embargo como Biden se ha portado muy bien con México y me lo pidió, voy a ir, pero solamente un tiempo muy limitado, pues me retiro enseguida, adelantó.