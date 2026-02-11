Cancillería china reafirma respaldo a Cuba frente a medidas de EEUU

China subrayó hoy nuevamente su oposición firme a la injerencia externa en los asuntos de Cuba y enfatizó en el respaldo del gigante asiático a la isla.
«Quisiera reiterar que China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales», señaló el portavoz de la Cancillería, Lin Jian.
Asimismo, rechazó otra vez de forma rotunda «cualquier acción o práctica inhumana que prive al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo».
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores apuntó que China seguirá prestando apoyo y asistencia a Cuba.
Durante dos días consecutivos en esta semana la Cancillería declaró su posición firme al lado de la nación caribeña en medio de las medidas de bloqueo y asfixia económica recrudecidas por Estados Unidos.
Además de enfatizar este respaldo, el canciller chino, Wang Yi, exaltó la semana pasada la tenaz lucha y el valor del pueblo cubano en su desafío ante la hegemonía, así como el respeto internacional ganado por la isla.